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娛樂
2023-11-08 22:08:43

亞洲超星團｜11‧25日首播 曾志偉邀韓國Rain擔任總製作人

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曾志偉邀得韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人。

全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於1125日在翡翠台隆重首播。今次65位超星練習生分別來自內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等，他們精選出進行蛻變及改造。導師陣容亦相當有份量，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷、蘇運瑩及農夫（C君、陸永）擔任超星導師。

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《亞洲超星團》社交平台上載一系列短片，召集人曾志偉、超星總製作人Rain及一眾超星導師同日公布《亞洲超星團》將於1125日周六晚翡翠台隆重首播，優酷國際版同步上線！眾人在片中透露「心目中想找到的練習生」，當中以Rain要求最高，他說：「全能的超星練習生，我想要找到你！想知道《亞洲超星團》有多精彩？那就和我一起踏上呢段星動之旅！」

韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人。

志偉說：「我想搵到又高又靚仔又識唱跳嘅超星練習生。」蘇志威說：「我想搵嘅係唱歌最好聽嘅超星練習生。」程瀟說：「我想找到最熱愛舞台的超星練習生。」朱正廷說：「我想找到魅力與實力兼備的超星練習生。」向來搞笑的C君則攬住陸永紙牌說：「我最想可以喺度搵到一班跳得唱得嘅Rapper，陸永你同唔同意呀？」說時更不忘向陸永遞咪，場面搞笑！

另外，65名超星練習生早前在港拍攝宣傳片，無綫本周陸續播出的官方宣傳片亮相

 

 

C君拍宣傳片時不忘搞笑。

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