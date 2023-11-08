亞洲超星團｜11‧25日首播 曾志偉邀韓國Rain擔任總製作人

全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於11月25日在翡翠台隆重首播。今次65位超星練習生分別來自內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等，他們精選出進行蛻變及改造。導師陣容亦相當有份量，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷、蘇運瑩及農夫（C君、陸永）擔任超星導師。

《亞洲超星團》社交平台上載一系列短片，召集人曾志偉、超星總製作人Rain及一眾超星導師同日公布《亞洲超星團》將於11月25日周六晚翡翠台隆重首播，優酷國際版同步上線！眾人在片中透露「心目中想找到的練習生」，當中以Rain要求最高，他說：「全能的超星練習生，我想要找到你！想知道《亞洲超星團》有多精彩？那就和我一起踏上呢段星動之旅！」