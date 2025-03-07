亞洲電影大奬｜役所廣司縱橫影壇40載 來港接受終身成就獎

倒數不足10日，第18屆亞洲電影大獎將於3月16日西九文化區戲曲中心舉行，今日大會公布本屆特別大獎「終身成就獎」將頒發予日本殿堂級影帝役所廣司，以表彰他四十餘年來對電影的深遠影響。他不僅是日本奧斯卡（日本電影學院獎）史上最多次入圍影帝的男演員，曾四度奪得最佳男主角，更憑《新活日常》勇奪康城影帝，演技備受國際肯定。如今再獲「終身成就獎」，為他的演藝生涯寫下新的里程碑。 談及獲獎感受，役所廣司坦言：「我認為這個獎項是為了鼓勵我們繼續努力而頒發的。」當被問及如何看待「終身」與「成就」時，他感慨：「這次的終身成就獎的『成就』，對我來說，不僅是對過去的肯定，更提醒我，即使走到這條路的最後，我也要傾盡餘力，全力以赴，盡可能為這條道路再做出一點貢獻。」對於一直支持他的影迷，他則滿懷感激：「原來自己也有支持者啊。有了這份信念，就能鼓起勇氣繼續前行。」讓他在影壇持續發光發熱。

累積無數代表作 役所廣司以一句 「 十分認真地玩耍。」形容他的電影人生，這句話看似輕鬆，卻道出他的創作哲學、嚴謹對待表演，卻不失純粹的樂趣。身為影壇的傳奇人物，他被譽為「教科書級」的演技代表，然而，他卻謙遜地表示：「甚麼是教科書級演員呢？在演戲的過程中，我也時常對自己產生疑慮，總是在自問自答這個問題。」回顧橫跨40年的演藝生涯，當被問及最難忘的演出時，他坦言：「所有角色都令人難忘，並不是説我沒有後悔演出的作品 ，但也正因為有那些作品，造就了今日的我。」即使累積無數代表作，他依然懷抱對表演的熱忱：「在電影與演技方面，仍有很多未完成的夢想，所以直到如今，我也能夠一直持續當演員。」可見他始終因熱愛而前行，不斷追求突破，讓每一次演出都充滿新的可能。

被問到如今的年輕演員與自己剛入行時有何不同，役所廣司坦言：「現在大多數的年輕演員從小就被培養面對鏡頭，這一點跟我這一代人有很大的不同。我第一次看到在動的自己，看到影片中的自己，大概是我成為演員之後的事。這確實是我感受到與年輕演員們之間的不同之處 。」作為影壇大前輩，他也向年輕演員提出最真摯的建議：「因為大多數時候都是扮演人類角色，希望你們對不同的人抱有興趣，跟不同的人深入交流，希望你們能真正享受作為演員的工作。」他相信，唯有對生活與人性保持好奇，才能詮釋真正動人的角色。

從公務員到影壇傳奇 原本擔任公務員的役所廣司，因受仲代達矢的舞台劇觸動，毅然投身演藝圈，並憑 NHK大河劇《德川家康》及《宮本武藏》一舉成名。其後，他以《談談情跳跳舞》橫掃日本金像獎、藍絲帶獎、電影旬報、報知及每日映畫賞五大影帝。他更與今村昌平、黑沢清、是枝裕和、中島哲也等日本名導合作，以內斂而富張力的演技，成為日本影壇的重要代表。 他的影響力不止於日本，在國際影壇同樣備受肯定。《失樂園》讓他聲名遠播，《鰻魚》更獲康城金棕櫚獎，而他亦參演金球獎最佳影片《巴別塔》及奧斯卡金獎鉅作《藝妓回憶錄》，以精湛演技讓世界看見日本電影的魅力。2023年，他更憑《新活日常》榮獲康城影展最佳男主角，成為日本影史第二位獲此殊榮的演員，再一次迎來大銀幕生涯高峰。40餘年來，役所廣司塑造無數經典角色，跨越不同時代，成為亞洲電影的重要象徵。然而，對他而言，表演從未有終點，仍有許多未完成的夢想等待實現。這次獲頒亞洲電影大獎終身成就獎，不僅是對他過去成就的肯定，更是對他未來創作的期待，得獎實至名歸。