亞洲電影大奬｜金馬影帝吳慷仁感恩獲頒AFA新世代獎 盼承繼前輩智慧交流新世代思維

第18屆亞洲電影大獎即將盛大揭幕，今日正式公布第二個特別獎項，由華語影帝吳慷仁榮獲AFA新世代獎（AFA Next Generation Award）殊榮。該獎項旨在表彰亞洲影人的傑出成就，他們在演藝事業中勇於「挑戰自我」及「不斷突破」。

吳慷仁將於3月16日親臨香港，出席西九文化區戲曲中心的頒獎典禮接受殊榮。他表示：「獲得這個獎項，我感到非常感恩，也很開心。這是對我的一份肯定，希望未來能有更多機會挑戰不同的角色，為觀眾帶來更好的作品。」吳慷仁在演藝界累積多年經驗，當被問及「新世代」的意義時，他分享：「『新』不僅代表新一代的電影人，也象徵著全新的視角與見解。一方面，我作為『新世代』，在與前輩交流時，能從他們身上學習到許多寶貴的經驗與心得；另一方面，當我與更年輕的『新世代』互動時，也會感受到他們嶄新的思維，這種交流對我來說是一種學習和啟發。」