亞洲電影大奬｜金馬影帝吳慷仁感恩獲頒AFA新世代獎 盼承繼前輩智慧交流新世代思維

第18屆亞洲電影大獎即將盛大揭幕，今日正式公布第二個特別獎項，由華語影帝吳慷仁榮獲AFA新世代獎（AFA Next Generation Award）殊榮。該獎項旨在表彰亞洲影人的傑出成就，他們在演藝事業中勇於「挑戰自我」及「不斷突破」。
吳慷仁將於3月16日親臨香港，出席西九文化區戲曲中心的頒獎典禮接受殊榮。他表示：「獲得這個獎項，我感到非常感恩，也很開心。這是對我的一份肯定，希望未來能有更多機會挑戰不同的角色，為觀眾帶來更好的作品。」吳慷仁在演藝界累積多年經驗，當被問及「新世代」的意義時，他分享：「『新』不僅代表新一代的電影人，也象徵著全新的視角與見解。一方面，我作為『新世代』，在與前輩交流時，能從他們身上學習到許多寶貴的經驗與心得；另一方面，當我與更年輕的『新世代』互動時，也會感受到他們嶄新的思維，這種交流對我來說是一種學習和啟發。」
分享箇中演員體悟
多年來，吳慷仁參與過來自內地、香港、台灣及馬來西亞等地的影視作品，橫跨多元文化的製作環境。談及各地影視文化的異同，他分享：「在我自己的觀察和體驗中，能感受到各地在日常生活方式上，以及影片的拍攝手法上都有很大的不同，例如風俗習慣、表達方式等方面都有著獨屬於自己的特色，也因為文化背景的不同，在拍攝影片時都會有各自偏好的題材與擅長的處理方式。」然而，他也強調：「儘管有這麼多的不同，但對於情感的表達是相通的。電影作為情感傳遞的媒介，能更好地將各種不同的情感展現在觀眾面前，讓人們能透過電影找到共鳴。」隨著越來越多台灣演員在國際舞台上嶄露頭角，吳慷仁也談到了這對台灣影視產業的影響：「作為演員，能走向不同的舞台是一件好事，不僅能和行業內更多優秀人才進行交流合作，也能為影視行業注入新的活力，激發出更多創造力。」2007年，吳慷仁因一次廣告拍攝機會，正式跨界進入演藝圈。2009年，他憑藉電視劇《下一站，幸福》打開知名度，並持續在影視界雙棲發展，在2023年的馬來西亞電影《富都青年》中飾演聾啞的無證移工阿邦，演技獲得肯定，更憑此片奪下第60屆金馬獎最佳男主角，首登金馬影帝寶座。