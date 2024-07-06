亞洲電影大獎｜《九龍城寨之圍城》場景首現柬埔寨 鄧月平被男主持邀約觀光

由亞洲電影大獎學院主辦的「香港電影巡禮」柬埔寨金邊站，於日前(3日)假全東南亞面積最大的文創園區Factory Phnom Penh正式開幕，今次活動首度於柬埔寨金邊舉行，期間將放映7部精選香港電影，包括《九龍城寨之圍城》、《金手指》、《臥底的退隱生活》、《但願人長久》、《白晝如焚》、《潛行》及《花樣年華》，並將進行影人對談、訪問及「香港電影．都市活力」展覽(Dynamic Cityscapes of Hong Kong Films Exhibition)，重現6部近年香港電影作品中讓人印象深刻的場景，展現香港城市景致和生活文化的多樣性。

重現7套港產片場景 《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超、監製莊澄、演員喬靖夫，《臥底的退隱生活》導演高子彬及演員鄧月平，《白晝如焚》監製張潔妮均有出席。喬靖夫表示：「破紀錄的感覺很夢幻，有種創造歷史的感覺，我能夠參與其中，感到很光榮。」出品人陳羅超對大會舉辦的香港電影場景展覽印象特別深刻，「他們找來了很多古董電視機及懷舊的產品，不止《城寨》的場景，其他電影例如《燈火闌珊》的霓虹燈牌、《年少日記》的課室、《金手指》的金庫，都花了很多心思。」