熱門搜尋:
C觀點 澳門旅遊 日本旅遊 自煮食譜 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-02-21 13:29:19

亞洲電影大獎｜ 任時完濱口竜介是枝裕和訪港出席映後談 門票火速售罄

分享：
亞洲電影大獎學院精選8部入圍電影限定放映。

亞洲電影大獎學院精選8部入圍電影限定放映。

第16屆亞洲電影大獎上月已公布入圍名單，今年將重臨香港於3月12日假故宮博物館舉行頒獎禮。主辦單位亞洲電影大獎學院與協辧的MOViE MOViE 將於頒獎禮前3天，為8部入圍的優秀作品舉行限定放映，並請來《Drive My Car》奧斯卡得獎導演濱口竜介、《孩子轉運站》康城金棕櫚導演是枝裕和、《緊急迫降》韓國人氣偶像任時完等知名電影人來港，出席映後談，跟香港觀眾交流。其中任時完和濱口竜介的場次已經爆滿，是枝裕和出席的場次已幾近爆滿，戲迷購從速。

亞洲電影大獎為入圍影片舉行巡迴放映，並請來國際級電影中出席映後談。 任時完憑《緊急迫降》角逐最佳男配角，將於下月來港出席映後談。 《孩子轉運站》康城金棕櫚導演是枝裕和，將於下月來港出席映後談。 濱口竜介憑《Drive My Car》奪奧斯卡最佳國際影片獎，將於下月來港出席映後談。

8部入圍作品巡迴映

是次放映

 

包括入圍第16屆亞洲電影大獎最佳電影的五部作品︰《分手的決心》《Drive My Car》、首度由哈薩克製作入圍競逐亞洲電影大獎最佳電影的《古來詩人皆寂寞》(Poet)、印度史詩式電影《聖河之子：朱羅王朝戰紀1》(Ponniyin Selvan: Part 1) 和描繪菲律賓社會現況的《湧浪之後》(When the Waves Are Gone)。另外還包括《孩子轉運站》、入圍五項提名的《娜娜的逝水年華》及入圍最佳男女配角的《緊急迫降》。所有場次於3月10至12日期間在百老匯院線影院放映，訪港嘉賓除了濱口竜介、是枝裕和、任時完，還有《古來詩人皆寂寞》東京國際電影節最佳導演達赫讓奧米巴夫 (Darezhan OMIRBAYEV)、《湧浪之後》威尼斯金獅導演拉夫迪亞茲 (Lav DIAZ)、《娜娜的逝水年華》導演卡米拉安迪妮 (Kamila ANDINI) 與印尼影后哈琵薩爾馬 (Happy SALMA) 。機會實屬難得，大家切勿錯過。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受