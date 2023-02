亞洲電影大獎｜ 任時完濱口竜介是枝裕和訪港出席映後談 門票火速售罄

第16屆亞洲電影大獎上月已公布入圍名單,今年將重臨香港於3月12日假故宮博物館舉行頒獎禮。主辦單位亞洲電影大獎學院與協辧的MOViE MOViE 將於頒獎禮前3天,為8部入圍的優秀作品舉行限定放映,並請來《Drive My Car》奧斯卡得獎導演濱口竜介、《孩子轉運站》康城金棕櫚導演是枝裕和、《緊急迫降》韓國人氣偶像任時完等知名電影人來港,出席映後談,跟香港觀眾交流。其中任時完和濱口竜介的場次已經爆滿,是枝裕和出席的場次已幾近爆滿,戲迷購從速。

8部入圍作品巡迴映

是次放映

包括入圍第16屆亞洲電影大獎最佳電影的五部作品︰《分手的決心》《Drive My Car》、首度由哈薩克製作入圍競逐亞洲電影大獎最佳電影的《古來詩人皆寂寞》(Poet)、印度史詩式電影《聖河之子:朱羅王朝戰紀1》(Ponniyin Selvan: Part 1) 和描繪菲律賓社會現況的《湧浪之後》(When the Waves Are Gone)。另外還包括《孩子轉運站》、入圍五項提名的《娜娜的逝水年華》及入圍最佳男女配角的《緊急迫降》。所有場次於3月10至12日期間在百老匯院線影院放映,訪港嘉賓除了濱口竜介、是枝裕和、任時完,還有《古來詩人皆寂寞》東京國際電影節最佳導演達赫讓奧米巴夫 (Darezhan OMIRBAYEV)、《湧浪之後》威尼斯金獅導演拉夫迪亞茲 (Lav DIAZ)、《娜娜的逝水年華》導演卡米拉安迪妮 (Kamila ANDINI) 與印尼影后哈琵薩爾馬 (Happy SALMA) 。機會實屬難得,大家切勿錯過。