亞洲電影大獎｜張東健多次與香港電影結緣 盼跟梁朝偉合作

第18屆亞洲電影大獎宣布，本屆「卓越亞洲電影人大獎」將頒予兩位來自不同地區的影壇巨星，分別是（按英文姓氏排列）韓國「不老男神」、實力派演員張東健（장동건）和橫跨中韓、享譽國際的氣質女神湯唯。他們多年來以精湛演技和百變角色贏得無數讚譽，締造多部經典作品，為亞洲電影發展留下深遠影響。

張東健表示：「能夠獲得這個獎，我感到非常榮幸，也很感謝亞洲電影大獎的肯定。三十多年的演員生涯能有這樣的認可，對我來說意義重大，讓我更有動力繼續前行。期待來到香港，和大家一起分享這份喜悅。」

張東健從影逾三十載，回顧演藝生涯時，坦言香港電影對自己有很大影響：「我的成長過程，不得不提香港電影。我人生第一部在戲院看的電影就是成龍的《醉拳》。到了80年代上高中時，香港電影幾乎充滿了我的青春，尤其是黑幫電影對我影響特別深。」他提到《英雄本色》系列、《倩女幽魂》、《至尊無上》，以及周星馳的喜劇，並讚嘆：「那時候的香港電影百花齊放，真的是黃金時代，至今仍深刻留在我心中。」