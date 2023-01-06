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娛樂
2023-01-06 16:47:12

亞洲電影大獎｜朴贊郁《分手的決心》10項提名威到盡 麥沛東憑《正義迴廊》爭最佳新演員

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朴贊郁執導、朴海日夥拍湯唯韓片《分手的決心》，在第16屆亞洲電影大獎中獲10項提名。

朴贊郁執導、朴海日夥拍湯唯韓片《分手的決心》，在第16屆亞洲電影大獎中獲10項提名。

第16屆亞洲電影大獎今日公布入圍名單，過去兩屆移師韓國釜山，今年將重臨香港，日期已定312日，假九龍西九文化區故宮文化博物館內的香港賽馬會演講廳舉行。

湯唯角逐影后

應屆亞洲電影大獎共有30部作品入圍，分別來自22個國家及地區，競逐16個獎項。由朴贊郁執導的《分手的決心》獲得10項提名，成為本屆最多提名電影，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角及最佳女主角等，當中男主角朴海日就入圍影帝，對手包括《風再起時》的梁朝偉、《Drive My Car》的西島秀俊及同志片《Egoist》的鈴木亮平等；湯唯亦憑《分手的決心》大熱入選爭影后，對手則有《燈火闌珊》的張艾嘉、《美國女孩》的林嘉欣、印尼代表《娜娜的逝水年華》的哈琵薩爾馬、《七五計劃》的倍賞千惠子。

 

《分手的決心》兩位主角湯唯和朴海日，齊齊獲提名影后及影帝。

《分手的決心》兩位主角湯唯和朴海日，齊齊獲提名影后及影帝。

麥沛東興奮回應

西島秀俊主演的《Drive My Car》則入圍最佳電影、最佳導演及最佳男主角等8項提名；來自印度的《Ponniyin Selvan: Part I》就入選最佳電影及5項幕後大奬，而《風再起時》、《梅艷芳》、《燈火闌珊》、《明日戰記》、《正義迴廊》五部香港電影亦入圍各個獎項類別，王丹妮慿電影《梅艷芳》入圍最佳新演員，跟在《正義迴廊》中有亮眼演出的麥沛東、《孩子轉運站》的IU(李知恩)等角逐殊榮。新婚的麥沛東喜事不絕，對於慿《正義迴廊》入圍最佳新演員，他興奮回應：「今年第一個好消息！好開心！多謝大家！希望《正義迴廊》可以去到更加多唔同地方上映！畀多啲人睇到呢部好戲同一班好演員！」

麥沛東在《正義迴廊》中的演出教人另眼相看。

林嘉欣多謝導演

另外，林嘉欣亦對有份爭奪亞洲電影節的最佳女主角，她表示：「首先多謝導演阮鳳儀，多謝佢寫咗一個咁出色嘅角色畀我，同埋多謝佢寫咗部咁出色嘅電影。我很感恩獲『亞洲電影節』提名『最佳女主角』。能夠演一個自己好喜愛嘅角色，並不容易，衷心多謝。電影《美國女孩》台前幕後好多新血，能夠同呢班年青、有熱誠嘅團隊一齊拍電影、完成電影夢，係一件好滿足嘅事情，所以無論結果得獎與否，我都抱住很感恩嘅心，並非常期待導演下一部作品。」

 

林嘉欣對於角逐亞洲電影節的最佳女主角，她首先多謝導演阮鳳儀。

林嘉欣對於角逐亞洲電影節的最佳女主角，她首先多謝導演阮鳳儀。

第16屆亞洲電影大獎各主要獎項提名名單

第16屆亞洲電影大獎今日公布入圍名單 第16屆亞洲電影大獎今日公布入圍名單 第16屆亞洲電影大獎今日公布入圍名單 第16屆亞洲電影大獎今日公布入圍名單 第16屆亞洲電影大獎今日公布入圍名單 第16屆亞洲電影大獎今日公布入圍名單
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