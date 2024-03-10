亞洲電影大獎｜林品彤來港爭影后 劉俊謙對拍檔奪獎有信心

憑電影《小曉》成為金馬影后的小女孩林品彤，以同一部作品入圍角逐今晚(11日)舉行的《亞洲電影大獎》的最佳女主角，頒獎禮舉行在即，林品彤跟戲中男主角劉俊謙中午已出動，於百老匯電影中心出席《小曉》映後會分享。品彤首次跟香港觀眾見面之餘，阿謙這位大哥哥亦言出必行，照顧首次來港的小影后。

阿謙去年在台灣為電影小曉宣傳的時候，答應日後品彤來港，為她充當響導。雖然一到港便要工作，但有這位大哥哥陪伴左右，讓初到到香港的品彤份外放心。相隔四個月再碰面，阿謙指12歲的品彤長高了不少，已過他的膊頭了。而她眼中的謙哥哥仍是那麼帥。原本打算帶品彤一遊香港，可惜她只逗留短短兩天，還要應付連串訪問，所以今日在戲院分享會舉行前，趁機向她介紹魚蛋和雞肉串，輕嚐香港地道美食。