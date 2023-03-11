亞洲電影大獎｜林明禎恨與發哥星爺合作 受《食神》啟發肉丸當乒乓波

《第十六屆亞洲電影大獎》將於明天舉行，由林明禎擔任大會「青年大使」。她表示自小已與香港電影甚有淵緣，因為她小時候家中電視經常播放香港電影，當中周星馳電影系列是林家最愛。林明禎笑謂：「《逃學威龍》中的周星馳我覺得好帥！只要是喜歡的電影，其實我可以一直重複看無數次，我最印象深刻的第一部電影是《開心鬼》，第一次看到哭的電影是《阿郎的故事》， 剛好都是香港電影。」林明禎更直認小時候的偶像是「香港雙周」周星馳及周潤發：「我當然會希望有機會可以和小時候的偶像周星馳和周潤發合作，或是見到本人，那就心滿意足。」

林明禎續指港產片對她影響很深：「看港產片時，每次看到香港那些燈光閃閃的照片和老街，就對香港有一種莫名的憧憬，我記得第一次打工存錢帶家人出國的地方就是香港，還帶了兩個弟弟去海洋公園，還真沒想到有機會來到這裡生活和工作。」愈說愈開心的林明禎，更分享了小時候的搞笑「瀨尿牛丸」乒乓球事件：「我還記得小時看完《食神》後，就和姊姊拿家裏煮好的肉丸用乒乓拍一直打，然後就會很失望說怎麼都沒有《食神》中的肉丸厲害。」愛看電影的林明禎，笑指喜歡的亞洲導演和演員多不勝數，當中包括印度女星Alia Bhatt及日本知名導演是枝裕和。