亞洲電影大獎｜洪金寶獲終身成就獎 梁朝偉湯唯爭影帝影后

「第十六屆亞洲電影大獎」頒獎禮（16th Asian Film Awards），將於本月12日首度在香港故宮文化博物館舉行。 大會近日率先公布了本屆「終身成就獎」，由71歲功夫巨星洪金寶獲得。洪金寶的演藝生涯有哪些代表作品？他對華語電影界的貢獻有哪些？本屆頒獎禮又有哪些電影作品和候選人值得關注？以下文章帶你逐一了解。 文：當代中國

亞洲電影大獎｜洪金寶60年演藝生涯 幕前幕後皆獲肯定 童星出身的洪金寶，9歲便開始涉足香港電影圈，18歲出任龍虎武師，自幼習武讓他練得一身紮實基本功，為日後叱吒動作電影奠下基礎。 洪金寶為電影界貢獻超過半世紀，多才多藝的他擔任過監製、導演、編劇及動作指導，參演的電影更是多不勝數，代表作有《提防小手》、《七小福》、《葉問》系列、《殺破狼》系列等，曾兩次獲得香港電影金像獎最佳男主角及最佳動作指導。

1970年代，洪金寶成立動作電影班底「洪家班」，培養眾多優秀電影人才，並提攜了楊紫瓊、元彪等新晉，為香港以至亞洲電影創作注入不少力量。 對於獲得亞洲電影大獎的「終身成就獎」，洪金寶表示：「非常高興！同時亦十分驚喜在這個時候還可以得奬，而且是一個對自己演藝生涯肯定的奬項。」

亞洲電影大獎｜湯唯張艾嘉爭影后 張譯梁朝偉競逐影帝 據悉，第16屆亞洲電影大獎入圍影片共30部，分別來自22個國家及地區，將競逐16項大獎。當中由韓國導演朴贊郁執導的《分手的決心》獲得10項提名，成為本屆最多提名電影。 「最佳女主角」競逐激烈，憑《分手的決心》獲封韓國青龍獎影后的中國演員湯唯是今屆大熱門，她將對撼金馬影后張艾嘉（《燈火闌珊》）和林嘉欣（《美國女孩》）。