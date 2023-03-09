亞洲電影大獎｜洪金寶獲終身成就獎 梁朝偉湯唯爭影帝影后

「第十六屆亞洲電影大獎」頒獎禮（16th Asian Film Awards），將於本月12日首度在香港故宮文化博物館舉行。
大會近日率先公布了本屆「終身成就獎」，由71歲功夫巨星洪金寶獲得。洪金寶的演藝生涯有哪些代表作品？他對華語電影界的貢獻有哪些？本屆頒獎禮又有哪些電影作品和候選人值得關注？以下文章帶你逐一了解。
文：當代中國
亞洲電影大獎｜洪金寶60年演藝生涯 幕前幕後皆獲肯定
童星出身的洪金寶，9歲便開始涉足香港電影圈，18歲出任龍虎武師，自幼習武讓他練得一身紮實基本功，為日後叱吒動作電影奠下基礎。
洪金寶為電影界貢獻超過半世紀，多才多藝的他擔任過監製、導演、編劇及動作指導，參演的電影更是多不勝數，代表作有《提防小手》、《七小福》、《葉問》系列、《殺破狼》系列等，曾兩次獲得香港電影金像獎最佳男主角及最佳動作指導。
1970年代，洪金寶成立動作電影班底「洪家班」，培養眾多優秀電影人才，並提攜了楊紫瓊、元彪等新晉，為香港以至亞洲電影創作注入不少力量。
對於獲得亞洲電影大獎的「終身成就獎」，洪金寶表示：「非常高興！同時亦十分驚喜在這個時候還可以得奬，而且是一個對自己演藝生涯肯定的奬項。」
亞洲電影大獎｜湯唯張艾嘉爭影后 張譯梁朝偉競逐影帝
據悉，第16屆亞洲電影大獎入圍影片共30部，分別來自22個國家及地區，將競逐16項大獎。當中由韓國導演朴贊郁執導的《分手的決心》獲得10項提名，成為本屆最多提名電影。
「最佳女主角」競逐激烈，憑《分手的決心》獲封韓國青龍獎影后的中國演員湯唯是今屆大熱門，她將對撼金馬影后張艾嘉（《燈火闌珊》）和林嘉欣（《美國女孩》）。
「最佳男主角」方面亦有多位實力派演員比拼，香港代表梁朝偉（《風再起時》）將迎戰內地男星張譯（《萬里歸途》），其他對手還包括朴海日（《分手的決心》）、西島秀俊（《Drive My Car》）等。
去年憑電影《梅艷芳》在第40屆香港電影金像獎上奪得「最佳新演員」獎的王丹妮，今次在亞洲電影大獎也有份入圍最佳新演員，角逐同一獎項的還有香港男演員麥沛東（《正義迴廊》）、內地10歲女演員楊恩又（《人生大事》）以及韓國女星IU李知恩（《孩子轉運站》）等。
亞洲電影大獎學院由亞洲三大國際電影節，即香港、釜山及東京國際電影節共同創立，旨在對國際展現優秀的亞洲電影作品。
亞洲電影大獎自2007年起舉辦，一般於每年3月舉行，過去兩屆頒獎禮均在韓國釜山舉行，今年重臨香港，將於3月12日在香港故宮文化博物館內的「香港賽馬會演講廳」舉行。
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