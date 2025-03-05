亞洲電影大獎｜湯唯盼再演港產片 歡迎導演邀約

第18屆亞洲電影大獎宣布，本屆「卓越亞洲電影人大獎」將頒予兩位來自不同地區的影壇巨星，分別是（按英文姓氏排列）韓國「不老男神」、實力派演員張東健（장동건）和橫跨中韓、享譽國際的氣質女神湯唯。他們多年來以精湛演技和百變角色贏得無數讚譽，締造多部經典作品，為亞洲電影發展留下深遠影響。兩位將於3月16日親臨香港西九文化區戲曲中心，出席頒獎典禮接受榮譽，與影迷及業界人士共同分享得獎喜悅。
湯唯收到消息之後表示：「非常感謝亞洲電影大獎對我表演的肯定與認可，香港一直是我的福地，很開心能再次回到這裡領獎。借此機會，我要感謝曾經合作過的每一位導演和夥伴，也特別感謝觀眾對我的支持與認可，讓我有幸獲得這個獎。」
湯唯獲得「卓越亞洲電影人大獎」絕對實至名歸，在表演路上，她一直勇於嘗試不同角色，無論是《黃金時代》中內斂而堅韌的蕭紅，還是《分手的決心》裡充滿神秘感的宋瑞萊，總能牽動觀眾情感。在分享得獎感受時，被問到未來是否想挑戰新的題材或創作崗位時，湯唯坦言目前仍會專注於表演，因為每一次演出都是一次全新的探索和突破：「每一個新角色都意味著一次挑戰，期待遇見不同類型的題材，我想要的是和有趣的人一起拍有意思的電影。」她認為，與好團隊合作、共同創造令人難忘的故事，才是最重要的事。
曾經在香港生活亦參與不少港片的湯唯，相隔一年再度來港與影迷見面，談到去年來港宣傳的經歷依然難忘：「當然很懷念！希望再有機會來香港工作，讓我可以 'improve' 我的廣東話，如果有香港的戲拍會很開心！」她自嘲廣東話還有進步空間，同時流露對香港影壇的親切感和期待。至於是否計劃再拍港產片？她幽默回應：「這個問題應該問導演們吧！等着香港導演們再來找我拍戲！」展現對未來合作的期待。