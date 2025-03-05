亞洲電影大獎｜湯唯盼再演港產片 歡迎導演邀約

第18屆亞洲電影大獎宣布，本屆「卓越亞洲電影人大獎」將頒予兩位來自不同地區的影壇巨星，分別是（按英文姓氏排列）韓國「不老男神」、實力派演員張東健（장동건）和橫跨中韓、享譽國際的氣質女神湯唯。他們多年來以精湛演技和百變角色贏得無數讚譽，締造多部經典作品，為亞洲電影發展留下深遠影響。兩位將於3月16日親臨香港西九文化區戲曲中心，出席頒獎典禮接受榮譽，與影迷及業界人士共同分享得獎喜悅。

湯唯收到消息之後表示：「非常感謝亞洲電影大獎對我表演的肯定與認可，香港一直是我的福地，很開心能再次回到這裡領獎。借此機會，我要感謝曾經合作過的每一位導演和夥伴，也特別感謝觀眾對我的支持與認可，讓我有幸獲得這個獎。」