亞洲電影大獎｜紅地氈直擊！Edan呂爵安盼與許光漢合作 Stanley邱士缙恨獲張藝謀注意

《第16屆亞洲電影大獎》今年在香港舉辦，不少知名導演及巨星到場支持。大會的紅地氈環節於下午5時起開始，已有不少嘉賓登場。今次大會在紅地氈劃出公眾位置，供粉絲及公眾人士可以在此欣賞各巨星的風采，有不少粉絲為支持偶像，一早入場霸定位置。
大會早前公布MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Stanley邱士縉及Lokman楊樂文亦會亮相，因此MIRROR四位成員的粉絲很早已到場，並拉起海報高舉燈牌。同一時間韓星池昌旭獲大會頒發「AFA新世代獎」，他的香港粉絲亦帶同應援到場支持。未能入場的粉絲，只好在外圍位置找最近的觀賞位置。
Stanley盼獲張藝謀留意
MIRROR到場時，連紅地氈主持尤蔭蔭也像粉絲般尖叫。四子一齊接受訪問，Lokman過去出席不同的電影節，他表示今次心情很興奮，陣容很強勁，並指今次的紅地氈比起柏林影展更長。Anson Lo自言是影壇初哥，很榮幸可以參與今次盛事，並稱MIRROR對電影所有事都有興趣。Edan與Stanley稱心情激動，好感恩可以參與。問到希望與哪些電影人合作，Lokman與Anson Lo表示任何人都可以，而Edan表示因為花姐喜歡許光漢，所以希望可以與對方合作，好讓她嫉妒。Stanley自言比較貪心，希望張藝謀可以留意到他。