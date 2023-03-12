亞洲電影大獎｜紅地氈直擊！Edan呂爵安盼與許光漢合作 Stanley邱士缙恨獲張藝謀注意

《第16屆亞洲電影大獎》今年在香港舉辦，不少知名導演及巨星到場支持。大會的紅地氈環節於下午5時起開始，已有不少嘉賓登場。今次大會在紅地氈劃出公眾位置，供粉絲及公眾人士可以在此欣賞各巨星的風采，有不少粉絲為支持偶像，一早入場霸定位置。

大會早前公布MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Stanley邱士縉及Lokman楊樂文亦會亮相，因此MIRROR四位成員的粉絲很早已到場，並拉起海報高舉燈牌。同一時間韓星池昌旭獲大會頒發「AFA新世代獎」，他的香港粉絲亦帶同應援到場支持。未能入場的粉絲，只好在外圍位置找最近的觀賞位置。