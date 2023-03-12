亞洲電影大獎｜《艾蜜莉在巴黎》盧卡斯巴禾首度來港感新鮮 恨與梁朝偉見面

第16屆亞洲電影大獎頒獎典禮將於今日(12日)在香港故宮文化博物館舉行。大會於中午時份安排多位嘉賓接受本地傳媒訪問，Netflix美劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）的法國人氣男星盧卡斯巴禾（Lucas Bravo）表示昨晚抵港之後，即把握時間逛街3小時，直言香港的燈光、建築、食物等等都深深吸引著他。他表示香港是今次亞洲之行的第一站，一切讓他感到新鮮和刺激，更用相機拍下很多影片及照片。

盧卡斯巴禾自言有看很多香港電影，他留意比較多的是王家衛的電影，最喜歡《花樣年華》，而他的偶像是梁朝偉及張曼玉。他得知梁朝偉在今屆頒獎禮獲得提名，希望今日可以與對方交流。問到他未來有否參與亞洲電影的計劃，他坦言有，並很期待這些計劃誕生。