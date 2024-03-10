亞洲電影大獎2024｜賽果直擊！梁雍婷憑《白日之下》奪女配 卓亦謙斷手上台拎最佳新導演(持續更新)

《第17屆亞洲電影大獎》於今日(10日)在西九戲曲中心舉行，頒獎禮由王梓軒與陳凱琳以中、英語擔任主持。大會率先頒發多個幕後獎項，日本的《哥吉拉-1.0》奪「最佳視覺效果獎」和「最佳音響」；香港的《金手指》奪「最佳造型設計」及「最佳美術指導」；「最佳編劇」由內地電影《雪豹》獲得，但因萬瑪才旦已離世，由其子代為領獎，此片同時獲頒「最佳攝影」。 最佳新演員由《風之城》蒙古演員Tergel Bold-Erdene奪得。

趙麗穎獲頒AFA 新世代獎。

李英愛與鈴木亮平獲大會頒發「卓越亞洲電影人大獎」，大會先後播出二人在影壇的成就，他們以英語致辭大談得獎感受。 接著大會頒發「最佳剪接」，由余香凝及姜大衛頒獎，但《年少日記》無緣從二人手上接過獎項，由金尚範憑《12.12：首爾之春》奪得。

最佳男配角由陳以文及許瑋甯頒獎，朴勳憑《12.12：首爾之春》首獲殊榮。 亞洲飛躍演員大獎由中泰混血男演員Metawin Opas-iamkajorn（英文名Win，中文名為林漢洲）奪得，因泰國BL劇《因為我們天生一對》而走紅。Win上台接過獎項表示很榮幸可以參與今次盛事，多謝fans支持，這個獎項成為他的推動力及非常有意義。

最佳男配角︰朴勳《 12.12 ：首爾之春》

最佳原創音樂由石橋英子憑《無邪之境》奪得，2023 年最高票房亞洲電影則由張藝謀執導的《滿江紅》奪得，張藝謀。張藝謀上台表示很高興獲得此獎感到意外及高興，他表示作為導演來說，很想自己的電影可以有多些人看到，票房是一個層面反映觀眾喜愛，拍一部好電影需要有很多很好的團隊，最重要的是有非常好的演員，《滿江紅》成功都是因為集合齊所有元素，導演是一個代表，代表《滿江紅》所有人領獎。

「最佳女配角」由《白日之下》的梁雍婷奪得，她上台從袁澧林手上接過獎項時，因為裙擺太長把台上的咪高峰掃跌。她按住自己激動情緒，逐一多謝投資電影的人及《白日之下》每一位幕後工作人員，她又特別多謝電影中的對手，最後她說︰「我好愛《白日之下》呢部戲團隊，多謝大家俾呢個肯定我！」