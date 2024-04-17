亞洲電影大獎｜陳詠燊黃綺琳妙論首部劇情致富計劃 吳煒倫嘆動作片難以為繼

由亞洲電影大獎學院主辦的首屆《國際電影創作營》於上周六(13日)閉幕並舉行頒獎禮，學院於今年1月從逾550位參加者中，挑選出16名來自亞洲各地的參加者前來澳門出席為期5天(9至13日)的創作營，創作營首席導師張婉婷驚訝16位學院年紀輕輕足跡已到過七大洲五大洋，而且有著曲折離奇的人生，「聽過他們的簡報後，真的很難選擇，有些是滄海遺珠，為他們落選而感到難過。希望最後入不到八強的學員，知道大家都是贏家，你們的簡報都很優秀，性格亦很精彩，要繼續努力，靜待幸運之神降臨，共勉之。」評審團選出的8個創投項目，各得$300,000港幣（約$38,000美金）資金贊助，用以拍攝一部以「我的家鄉」（My Hometown）為題的短片，於學院每年舉辦的亞洲電影巡迴放映節目內播放。

黃綺琳自認「 新一代電影大亨」 3位曾先後獲香港電影金像獎最佳導演或新晉導演提名的陳詠燊 (Sunny)、黃綺琳 (Norris) 及吳煒倫，於頒獎禮前的研討會上與學員分享時妙語連珠，真摯的經驗分享令學員獲益良多。陳詠燊首先以卓亦謙執導的《年少日記》為例，藉著勝出「首部劇情電影計劃」而開拍，在這計劃中導演同時亦是「片主」，即可以從電影的各項收入中獲利，而非一般導演單純的擔任執導工作收取片酬，因此Sunny笑言這個電影資金計劃亦可稱為「首部劇情致富計劃」，而Norris是「新一代電影大亨」，因為她是自己兩部已經拍了的作品和第三部作品中的片主。