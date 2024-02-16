亞洲電影大獎｜32歲柯煒林任青年大使自嘲超齡 自爆去年曾遇樽頸位

香港代表柯煒林 (Will)出道8年，先後憑《點五步》裡的義氣仔「牛屎」，《濁水漂流》裡失語的離家青年「木仔」，以及《別叫我「賭神」》 裡的自閉症青年李陽，令觀眾留下深刻印象，更曾獲台灣金馬獎及香港電影金像獎最佳男配角提名，是香港備受期待的新世代男演員之一。不過，他笑言當初受到邀請時，曾懷疑是否自己是否「超齡大使」，沒想過已屆32仍可出任青年大使，並感到受寵若驚，因相比起另外三位青年大使，自己的電影作品不算豐富。Will眼見香港電影的產量比起八、九十年代為少，但同輩的演員仍努力不懈地在尋找演出機會，自己有幸能和另外三個國家的演員一起為《亞洲電影大獎》宣傳，機會得來不易：「我將繼續做好自己作為演員的本份，用角色及電影作品吸引不同年齡層，包括年青人進戲院看香港電影。」

憑電影喜好估性格

柯煒林希望跟另外3位大使交流不同國家的演員歷程，他很自信的說：「只要他們告訴我最喜歡的電影首三位，我就能大約猜到他們的性格了！所以『你喜歡看甚麼電影？』是到時必問的問題。」Will 自言演藝路不算一帆風順，去年更遇上樽頸位，遭遇難以突破的壓力。「23 年有接近9至10個月都在拍戲，演繹著不同的角色，我希望自己每次的演出都有所不同，但去年已找不到新的方向去演……直至接拍了一部台灣的電影，導演一步步教我去演一個我不擅長的角色，調整我的狀態，才終於突破了這個樽頸位。」Will 認為遇上低潮，他的突破之道就是不要停下來。「要繼續嘗試，給自己一個思考空間，即使自己會和自己打架，但總會找到出路。」