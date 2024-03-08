亞洲電影大獎2024｜兩代康城影帝惡鬥 梁朝偉成黑馬單挑大熱役所廣司

《第17屆亞洲電影大獎》頒獎禮將於後日（星期日3月10日）假香港西九文化區戲曲中心大劇院舉行，而J2（82台）將於晚上8時15分獨家轉播頒獎盛況，來自24個國家及地區共35部電影，角逐16項大獎。日本著名導演黑澤清擔任評審團主席，《飯戲攻心2》導演陳詠燊擔任頒獎嘉賓、王梓軒與陳凱琳為當晚大會司儀。陸浩明（6號）與倪嘉雯（Carmen）任轉播司儀。韓國影星李英愛獲頒卓越亞洲電影人獎、導演張藝謀獲終身成就獎，表揚二人對電影業貢獻。
今年梁朝偉再度角逐最佳男主角獎，令頒獎禮關注度提升。但他面對的對手極強，特別是主演日本電影《新活日常》的役所廣司，去年他已憑此片贏得康城影帝。資深影評人、浸大國際學院講師皮亞接受訪問時表示，今趟會是兩代康城影帝首次正面對決，他說︰「役所廣司演技爐火純青毋庸置疑，將尋常嘅人物，演出不尋常嘅人生，一直都係佢嘅強項，多年前嘅電影《談談情 跳跳舞》已經見識過。今次佢做一名清潔工，演出自然流暢，呼聲最高。」而另一位演員吳康仁已先後贏得金馬獎及電影評論學會影帝獎，實力不容忽視。梁朝偉在強敵環伺下，只能以黑馬姿態出現，他說︰「偉仔今次比過往演出有好大改變，佢板起嘴臉飾演陰沉而攻心計人物，係少見嘅面向。重要係偉仔有主場之利。」至於最佳女主角，皮亞偏好台灣的林品彤及韓國的鄭裕美，前者去年成為金馬獎最年輕影后，後者剛奪得韓國青龍電影獎及韓國電影製作人協會獎最佳女主角獎，今次是趟影后對決。
另外，導演陳果接受訪問時明言睇好役所廣司，他說︰「以役所廣司咁出名嘅演員，演一個平凡嘅清潔男工，無論日常生活同習慣同本身嘅自己，都係兩個世界嘅人物，佢演嚟好生活、好平凡，對人物角色拿捏得好準確。佢舊年贏康城影帝 唔係無原因。」
第17屆亞洲電影大獎部份入圍名單︰
最佳電影
《12.12：首爾之春》 (韓國)
《無邪之境》 (日本)
《Paradise》 (斯里蘭卡、印度)
《新活日常》 (日本)
《雪豹》 (中國大陸)
最佳導演
金性洙 《12.12：首爾之春》 (韓國)
顧曉剛 《草木人間》 (中國大陸)
濱口竜介 《無邪之境》 (日本)
是枝裕和 《怪物》(日本)
普拉沙納維然尼奇 《光明之地》 (斯里蘭卡、印度)
最佳男主角
黃晸玟 《12.12：首爾之春》 (韓國)
吳慷仁 《富都青年》 (馬來西亞)
沈騰 《滿江紅》 (中國大陸)
役所廣司 《新活日常》 (日本)
梁朝偉 《金手指》 (香港、中國大陸)
最佳女主角
蔣勤勤 《草木人間》 (中國大陸)
鄭裕美 《枕邊怪嚇》 (韓國)
周冬雨 《燃冬》 (中國大陸、新加坡)
林品彤 《小曉》 (台灣)
菊地凛子 《陽子之旅》 (日本)