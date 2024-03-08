亞洲電影大獎2024｜兩代康城影帝惡鬥 梁朝偉成黑馬單挑大熱役所廣司

今年梁朝偉再度角逐最佳男主角獎，令頒獎禮關注度提升。但他面對的對手極強，特別是主演日本電影《新活日常》的役所廣司，去年他已憑此片贏得康城影帝。資深影評人、浸大國際學院講師皮亞接受訪問時表示，今趟會是兩代康城影帝首次正面對決，他說︰「役所廣司演技爐火純青毋庸置疑，將尋常嘅人物，演出不尋常嘅人生，一直都係佢嘅強項，多年前嘅電影《談談情 跳跳舞》已經見識過。今次佢做一名清潔工，演出自然流暢，呼聲最高。」而另一位演員吳康仁已先後贏得金馬獎及電影評論學會影帝獎，實力不容忽視。梁朝偉在強敵環伺下，只能以黑馬姿態出現，他說︰「偉仔今次比過往演出有好大改變，佢板起嘴臉飾演陰沉而攻心計人物，係少見嘅面向。重要係偉仔有主場之利。」至於最佳女主角，皮亞偏好台灣的林品彤及韓國的鄭裕美，前者去年成為金馬獎最年輕影后，後者剛奪得韓國青龍電影獎及韓國電影製作人協會獎最佳女主角獎，今次是趟影后對決。