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娛樂
2024-03-08 12:30:54

亞洲電影大獎2024｜張藝謀獲「終身成就獎」《滿江紅》成全球最高票房亞洲電影

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從影逾40年的張藝謀獲第17屆亞洲電影大獎「終身成就獎」。

從影逾40年的張藝謀獲第17屆亞洲電影大獎「終身成就獎」。

17屆亞洲電影大獎的最高榮譽的「終身成就獎」，今年將頒予中國內地導演張藝謀，而張藝謀導演執導作品《滿江紅》全球票房收6.67 億美元，在2023年全球最高收入的電影排榜中，排名次於7部荷李活電影排第八，是最高票房的亞洲電影，榮獲今年亞洲電影大獎「2023年最高票房亞洲電影」獎項。張藝謀將親自來港出席頒獎禮，「我很幸運終生都選擇了電影作為我的職業，從影四十多年，謝謝喜歡我電影的朋友們，謝謝你們持久的支持和鼓勵，我會繼續學習和努力。我對未來總有一些期待，期待下部電影是否可以拍的更好。」張藝謀將來港出席第17屆亞洲電影大獎頒奬典禮，親自接受上述兩項榮譽。

張藝謀將親自來港接受第17屆亞洲電影大獎「終身成就獎」。

依然最愛執導

被譽為中國第五代導演代表人物之一的張藝謀，繼2010年第4屆獲頒「亞洲電影傑出貢獻大獎」，以及2021年憑《一秒鐘》赢得「最佳導演」獎項後，再次獲得亞洲電影大獎殊榮。從事電影工作多年，他表示：「對於中國電影來說，這幾十年經歷了許多重大的階段，每一個階段，中國電影的發展和改變都有著獨特的時代印記。其實，世界電影的發展也是如此。所以，每個階段對我來講，都有著複雜而深切的體會。說到底，電影就是一座橋樑，它溝通你我彼此的心。」除了擔任導演，張藝謀曾擔當電影製作的不同崗位，他最渴望擔任的依然是導演這個崗位，他解釋説：「我更喜歡在幕後，跟團隊一起經過持久而艱辛的努力，將作品奉獻給大家這樣看起來，導演這個崗位更像是一個大廚吧？」

張藝謀從影逾40年。

張藝謀從影逾40年。

唔做電影人 可能做工廠宣傳

當年張藝謀是一個年輕導演時，並沒有甚麼人跟他分享經驗或指點迷津，都是只靠自己摸索著幹。他寄語年輕新導演：「我們常常被媒體要求對年輕導演說幾句「有用」的話。其實，對現在的年輕人來講，他們是新一代，是互聯網信息社會下的新一代，他們甚麼都明白，信息來源充足，很清醒也很有活力，還真不需要什麼人指手畫腳 但你這個問題我還要回答，於是回答如下 最重要的是堅持！困難重重也要堅持下去，因你熱愛，你必堅持。」如果當初張藝謀沒有進入電影行業，生命軌跡會有何改變，他分享自己有時候也會「時光倒流」回去分析和想像：「現在要是預判一下，在當時那個年代，我覺得自己最有可能成功的是兩個選項：工廠裡工會的一名宣傳幹事，主要是寫寫畫畫、或開一個小照相館。」

張藝謀導演執導《滿江紅》獲亞洲電影大獎「2023年最高票房亞洲電影」獎項。 張藝謀的早期作品如《活著》聚焦農村題材。

曾參演程小東《秦俑》

張藝謀於1978年入讀北京電影學院攝影系，1984年為《一個和八個》掌鏡而正式入行。電影的構圖大膽創新，鏡頭設計別樹一幟，為張藝謀奪得1984年中國電影優秀攝影師獎，讓他在中國電影界嶄露頭角。同年他為陳凱歌作品《黃土地》擔任攝影師，呈現黃土地質樸壯麗的氣魄，不但為他奪得第5屆中國電影金雞獎最佳攝影，更讓他首奪法國南特及夏威夷影展相關獎項。張藝謀早期除負責攝影外，也曾走進幕前，在電影《老井》中飾演農村青年，獲得第8屆中國電影金雞獎最佳男主角、第11屆大眾電影百花獎最佳男演員，以及第2屆東京國際電影節最佳男演員，成為首位在國際電影節勇奪影帝殊榮的中國演員。

1988年，張藝謀首當導演執導《紅高粱》，刻劃高粱酒坊眾人上下一心抗日的故事，濃烈色彩及豪邁風格，讓他在國際影壇一鳴驚人，勇奪第38屆柏林影展最佳電影金熊獎，為中國歷來首次在世界三大影展中贏得最高獎項。張藝謀在執導作品的同時，也繼續參與電影演出，1990年在香港導演程小東執導的《秦俑》中飾演秦朝軍人，可以說是穿越戲劇的始祖。

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張藝謀執導的《滿城盡帶黃金甲》。 張藝謀執導的《英雄》。

7年內囊括世界三大影展最高殊榮

張藝謀的早期作品聚焦農村題材，1988年至1999年執導的《菊豆》、《大紅燈籠高高掛》、《秋菊打官司》、《活著》、《一個都不能少》、《我的父親母親》等作品彷如中國近現代至當代的社會發展史，側寫中國人在不同年代的生活面貌，當中1991年作品《大紅燈籠高高掛》勇奪第44屆威尼斯影展銀獅獎、第64屆奧斯卡金像獎最佳外語片提名。翌年《秋菊打官司》再下一城，奪得第45屆威尼斯影展金獅獎。1994年作品《活著》獲法國康城影展評審大獎。由執導首部電影《紅高粱》起，7年之內囊括世界三大影展最高殊榮。踏入千禧年後，張藝謀轉型執導多部商業鉅製，《英雄》、《十面埋伏》、《滿城盡帶黃金甲》等均刷新中國電影票房紀錄。2015年他拍攝首部英語電影《長城》，2017年憑《影》奪得第55屆金馬獎最佳導演，足證張藝謀是當代中國影壇其中一位最舉足輕重的導演。

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