亞洲電影大獎2024｜精選電影巡迴放映 是枝裕和、黑沢清、鈴木亮平、宮澤冰魚來港等出席映後座談

是枝裕和將出席下月舉辦的第17 屆亞洲電影大獎的迴放映活動，與觀眾交流。

第17 屆亞洲電影頒獎典禮將於 3 月10 日假西九文化區戲曲中心舉行，為促進影迷和各地電影人的交流。亞洲電影大獎學院將與百老匯電影中心協辦「亞洲電影巡迴放映 —第17 屆亞洲電影大獎 — 精選電影」，於香港限定放映7 部入圍的優秀作品，以及兩場特別放映，並請來國際級導演黑沢清、是枝裕和、顧曉剛、普拉沙納維然尼奇、松永大司，《愛很自私》中的男男CP 鈴木亮平、宮澤冰魚，以及劉俊謙、著名編劇坂元裕二和配樂大師石橋英子出席放映分享會，機會難得。

是次放映的片單包括入圍最佳電影的《12.12：首爾之春》、《無邪之境》和《光明之地》；其餘電影有入圍3個獎項的《草木人間》和《怪物》、獲提名最佳新導演和新演員的《風之城》及獲提名最佳女主角的《小曉》。學院另安排兩場特別放映， 包括日本導演黑沢清的代表作《東京奏鳴曲》和第16 屆亞洲電影大獎中獲三項提名的《愛很自私》。當中《12.12：首爾之春》、《草木人間》及《光明之地》更為香港首映！巡迴放映將從下月7至11日在3間指定戲院舉行，門票於今日(24 日)起公開發售。