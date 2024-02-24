亞洲電影大獎2024｜精選電影巡迴放映 是枝裕和、黑沢清、鈴木亮平、宮澤冰魚來港等出席映後座談

第17 屆亞洲電影頒獎典禮將於 3 月10 日假西九文化區戲曲中心舉行，為促進影迷和各地電影人的交流。亞洲電影大獎學院將與百老匯電影中心協辦「亞洲電影巡迴放映 —第17 屆亞洲電影大獎 — 精選電影」，於香港限定放映7 部入圍的優秀作品，以及兩場特別放映，並請來國際級導演黑沢清、是枝裕和、顧曉剛、普拉沙納維然尼奇、松永大司，《愛很自私》中的男男CP 鈴木亮平、宮澤冰魚，以及劉俊謙、著名編劇坂元裕二和配樂大師石橋英子出席放映分享會，機會難得。
是次放映的片單包括入圍最佳電影的《12.12：首爾之春》、《無邪之境》和《光明之地》；其餘電影有入圍3個獎項的《草木人間》和《怪物》、獲提名最佳新導演和新演員的《風之城》及獲提名最佳女主角的《小曉》。學院另安排兩場特別放映， 包括日本導演黑沢清的代表作《東京奏鳴曲》和第16 屆亞洲電影大獎中獲三項提名的《愛很自私》。當中《12.12：首爾之春》、《草木人間》及《光明之地》更為香港首映！巡迴放映將從下月7至11日在3間指定戲院舉行，門票於今日(24 日)起公開發售。
「亞洲電影巡迴放映 — 第17 屆亞洲電影大獎 — 精選電影」放映場次如下：
《光明之地》
2024年3月7日（四）19:30，百老匯電影中心 broadway Cinematheque
普拉沙納維然尼奇是斯里蘭卡當代最重要的電影導演之一， 是次新作以斯里蘭卡經濟危機為背景，於釜山國際電影節獲金智奭獎。
出席嘉賓︰普拉沙納維然尼奇
《風之城》
2024年3月8日（五）19:15，百老匯電影中心 _broadway Cinematheque
這部蒙古電影入圍威尼斯影展等多個國際影展，主演Tergel BOLD-ERDENE 首次參演電影便初露鋒芒，榮獲威尼斯影展地平線單元最佳男演員獎。
出席嘉賓︰Tergel BOLD-ERDENE
《東京奏鳴曲》
2024年3月9日（六）12:30，圓方PREMIERE ELEMENTS
著名日本導演黑沢清代表作之一《東京奏鳴曲》曾奪得康城影展一種注目單元評審團獎和第三屆亞洲電影大獎最佳電影，為創作上的里程碑。
出席嘉賓︰黑沢清
《怪物》
2024年3月9日（六）15:50，圓方PREMIERE ELEMENTS
向來自編自導的是枝裕和於此作與著名編劇坂元裕二合作，以多重角度敘述的故事在康城影展榮獲最佳劇本獎。
出席嘉賓︰是枝裕和、坂元裕二
《無邪之境》
2024年3月9日（六）19:00，圓方PREMIERE ELEMENTS
音樂家石橋英子與濱口竜介繼《Drive My Car》後，再度攜手合作，電影入選第80 屆威尼斯影展主競賽單元，並榮獲評審團大獎。
出席嘉賓︰石橋英子
《12.12：首爾之春》
2024年3月9日（六）19:00，太古城中心MOViE MOViE Cityplaza
韓國導演金性洙執導，韓國影帝黃晸玟主演，為韓國電影史上首部根據雙十二政變事件改編的電影，剛上映旋即成為票房冠軍。
《草木人間》
2024 年3月9日（六）19:00，百老匯電影中心 _broadway Cinematheque
導演顧曉剛憑此作在東京國際電影節獲「黑澤明獎」，成影展史上最年輕得獎者，電影圍繞一對母子互相救贖的故事。
出席嘉賓︰顧曉剛、蔣勤勤、陳建斌
《小曉》
2024 年3月10日（日）11:00，百老匯電影中心 _broadway Cinematheque
林品彤憑此片榮獲金馬獎最佳女主角獎，成史上最年輕金馬影后，另一主演劉俊謙曾獲提名金像獎最佳新演員。
出席嘉賓︰林品彤、劉俊謙
《愛很自私》
2024 年3月11日（一）19:00，圓方PREMIERE ELEMENTS
電影入選多個國際電影節， 鈴木亮平、宮澤冰魚兩位主演完美演繹一對同志伴侶的愛恨交纏，榮獲每日電影獎最佳男主角和男配角。
出席嘉賓︰松永大司、鈴木亮平、宮澤冰魚