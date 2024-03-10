亞洲電影大獎2024｜紅地毯直擊！李英愛范冰冰出場成焦點 林明禎不敵DaDa中門大開

香港有不少女星悉心打扮出席，當中最養眼的莫過於陳靜DaDa的中門大開see through晚裝，她的美腿在紗裙下若隱若現。DaDa表示出場前飲了不少熱水令自己暖和起來，她透露早前放了一個長假期去了不同地方，月底就會埋班開戲。前名陳嘉容的陳繹嵐亦以超性感打扮出場，她表示今日的打扮是為了尊重大會。

林明禎就以露肩粉紅色晚裝出現，上圍包到實一實，但就凸顯其「螞蟻腰」，側面看盡顯玲瓏浮凸的曲線。陳欣妍與栢天男行紅地毯時，因裙子太鬆的關係，邊行邊下滑，她多次要用手拉高，陷於走光邊緣。

紅地毯盛況︰

身穿黑色低胸長裙的梁雍婷表示，能夠入圍角逐女配角獎項，已感到好幸福，今次是抱住參加派對的心情出席。至於阿Sa則以吊帶黑色長裙亮相，透露稍後將會開拍《神探大戰2》，並表示在後台見到李英愛，大讚對方非常漂亮，皮膚超好。當阿Sa叫fans注意保暖時，fans們大叫「你都係呀！」

范冰冰睇好吳慷仁

范冰冰就穿上白色deep V服裝出場，霸氣盡現。她表示今日是負責頒發男主角獎項，睇好吳慷仁會奪獎，自己今次來港也有很多地方想去，又有很多美食想品嘗。

獲頒「卓越亞洲電影人大獎」的李英愛，以粉色花花晚裝示人，皮膚保養得非常好，她表示很開心接受到大會邀會，透露稍後會有作品推出，希望可以為大家帶來不同的面貌，自己亦有興趣合拍片，和不同電影人合作。對於「氧氣女神」的稱號，她笑謂大家的皮膚都很好。她稱今次有很多電影團隊在場，很開心可以與他們同場，但不會說出自己喜愛哪一部電影作品，擔憂他們會不開心。