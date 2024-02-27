亞洲電影大獎2024｜趙麗穎獲AFA新世代獎 演張藝謀新片票房破19億人民幣

第 17 屆亞洲電影大獎頒獎典禮將於下月 10 日假西九文化區戲曲中心舉行，表揚年輕亞洲演藝人的傑出成就的「AFA新世代獎」，今年由內地知名女演員趙麗穎奪得，她自2006年起曾演出電視劇如《新還珠格格》、電影《乘風破浪》等，近期更首次監製兼主演的古裝仙俠劇集《與鳳行》。近期賀歲檔中，她在張藝謀執導的新片《第二十條》中飾演一名有聽障的受害人士，為家人挺身而出，爭取合法權益，質樸自然的演繹極具說服力，感動人心，電影由2月10日在中國內地上映至今，票房已突破19億人民幣。

親身來港領獎

對於獲得 「AFA 新世代獎」，趙麗穎自言重視每一個獎項：「獎項會告訴你，這一段時間沒白忙活，人都是需要 激勵的，我也不例外。」而面對電影產業中的激烈競爭，趙麗穎認為要保持對演藝事業的熱情和動力，必須真的喜歡正在做的這件事。談到演藝事業上未來的計劃或目標，趙麗穎自言不會設定具體的計劃，好角色、好劇本可遇不可求，「你的閱歷、你的經驗、你的成績到了那個階段，很多事情水到渠成。 我也一直在變化和成長，不同階段我最在意的東西肯定不一樣，我喜歡這樣的成長。」她將會親身出席頒獎典禮接受獎項。