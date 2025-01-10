亞洲電影大獎2025｜伍允龍獲洪金寶睇好憑「王九」拎男配 盧鎮業透露廖子妤情況有進步

第18屆亞洲電影大獎定於今年3月16日假香港西九文化區戲曲中心舉行，亞洲電影大獎學院今日公布各獎項的入圍名單，還邀得洪金寶、余香凝（Jennifer）、林明禎、伍允龍、盧鎮業(小野)、黃德斌今日現身擔任記招嘉賓。

伍允龍開心獲洪金寶點名 嘉賓之一的伍允龍，憑港片《九龍城寨之圍城》中「王九」一角入圍最佳男配角，對手則有《破·地獄》的朱栢康、《溜進我心的陽光》的池松壯亮、《長夜盡頭的微光》性格演員光石研、《默視錄》的台灣金馬影帝李康生，對於跟一眾強勁對手爭獎，伍允龍表示：「去到呢個階段，入到提名名單已經係一個new level嚟，對我嚟講！」 《九龍城寨之圍城》中的「大老闆」洪金寶，今日在活動上點名睇好伍允龍得獎，他得悉後即感到驚喜，並表示：「好開心喎！佢咁講已經好似攞獎咁，因為佢係我偶像嚟。」自爆雖已合作多次，但每次也會要求跟大哥大自拍合照。

自覺不是青年 小野表示宣讀伍允龍的名字時，當下心情好激動，但又要抑壓住自己的心情，又要表現冷靜。伍允龍稱當下直情忘記宣讀的名單，再次表示很開心。早前學院宣布委任小罰連同林柏宏、泰國演員茱蒂蒙翠莎容素欣及日本演員岡田將生擔任青年大使。他表示當下不敢接受「青年大使」這個稱號，但當想到「傑青」這類獎項的得主都是40多歲，於是坦然接受，加上其餘幾位演員的作品也是自己很喜歡，期待3月及之後的日子會一齊見面。 他稱今次大會宣讀入圍的多部電影都很精彩，自己特別想看《乘著光的幻想》、《生之敵》 ，所以自己很想沉浸式看齊入圍的電影。他又預告《虎毒不》快將上映，已經跟談善言出席優先場的分享活動，並有跟片中BB的父母再見面，發現BB都長大了不少。

廖子妤身體轉好 早前廖子妤透露其身體出了問題，小野表示對方正在進步中，重拾自己的步伐，同時也發掘不同興趣，包括編織、看書。問到有沒有收到子妤織的東西，他笑謂未收到。 學院早前發布本屆亞洲電影大獎大使的消息，引起廣泛討論、反應熱烈，日本演員藤岡靛（《鋼之鍊金術師》、《失憶的總理大臣》）擔任亞洲電影大獎大使，率領四位青年 大使包括：泰國演員茱蒂蒙翠莎容素欣（《出貓特攻隊》、《饑渴遊戲》）、台灣演員林柏宏（《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》）、香港演員盧鎮業(《年少日記》、《叔．叔》)及日本演員岡田將生（《Drive My Car》、《告白》）攜手推動亞 洲電影文化。五位來自亞洲不同地區的演員已確認來港出席本屆亞洲電影大獎各項活動與頒獎典禮。