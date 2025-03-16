亞洲電影大獎2025｜光希離罩險走光 栗原颯人憑《青春末世物語》獲頒最佳新演員

第18屆亞洲電影大獎今晚假西九文化區戲曲中心舉行頒獎典禮，由空音央執導、栗原颯人夥拍日高由起刀的口碑作《青春末世物語》，在盛行上入圍最佳新導演及最佳新演員，25歲的栗原颯人最終脫穎而出，擊敗《全職乖孫》主角Billkin及港片《爸爸》的蘇文濤，勇奪最佳新演員。

空音央是已故日本音樂教父坂本龍一的兒子，其首套執導長片《青春末世物語》深受各地影迷歡迎，他聯同栗原颯人現身亞洲電影大獎紅地毯時，兩人異口同聲表示對攞獎毫無信心，結果栗原颯人在台下聽到自己奪獎時表現驚訝，跟旁邊拍檔擁抱後上台領獎，見他表演相當緊張，說罷幾句感言便匆匆落台。