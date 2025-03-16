亞洲電影大獎2025｜光希離罩險走光 栗原颯人憑《青春末世物語》獲頒最佳新演員

第18屆亞洲電影大獎今晚假西九文化區戲曲中心舉行頒獎典禮，由空音央執導、栗原颯人夥拍日高由起刀的口碑作《青春末世物語》，在盛行上入圍最佳新導演及最佳新演員，25歲的栗原颯人最終脫穎而出，擊敗《全職乖孫》主角Billkin及港片《爸爸》的蘇文濤，勇奪最佳新演員。
空音央是已故日本音樂教父坂本龍一的兒子，其首套執導長片《青春末世物語》深受各地影迷歡迎，他聯同栗原颯人現身亞洲電影大獎紅地毯時，兩人異口同聲表示對攞獎毫無信心，結果栗原颯人在台下聽到自己奪獎時表現驚訝，跟旁邊拍檔擁抱後上台領獎，見他表演相當緊張，說罷幾句感言便匆匆落台。
幸運父母係木村靜香
至於另一位日本影壇生力軍木村光希（Koki），以木村拓哉與工藤靜香愛女、星二代身份殺入演藝界，近年模而優則演發展取得不俗成績，今次獲邀出席盛會，大會更向她頒發亞洲飛躍演員獎（AFA Rising Star Award）。光希今日以吊帶裙的女神打扮出席頒獎禮，大會鏡頭捕捉她在嘉賓席的「離罩」鏡頭，不少網民及觀眾也大讚畫面吸睛，當她行上頒獎台時，一直用手遮掩胸前避免走光，接受殊榮時就大嘆緊張。之後，光希到後台接受訪問，她表示上台領獎時好緊張，個心卜卜跳，她透露早前在香港拍的電影快將推出，問到作為星二代，父母給她是壓力或是推動力？光希表示很幸運有他們作父母，給予她很大鼓勵，也給與她很多有用建議。