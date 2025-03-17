亞洲電影大獎2025｜劉青雲封影帝成眾人「爸爸」 望呼歡聲歸港產片 被指與役所廣司「撞樣」：佢有型好多(有片)

第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮昨晚(16日)於西九文化區戲曲中心大劇院已圓滿結束，劉青雲憑《爸爸》奪得「最佳男主角」獎，他從上屆影帝役所廣司手中領獎後，接受傳媒訪問時，剛巧與獲頒「終身成就獎」的役所廣司相遇，兩人被指外表與氣質相似，兩屆影帝齊齊在合照。役所廣司大讚劉青雲有紳士風度，問到與對方「撞樣」的感受時，他幽默回應：「我年紀比他大，你們有這看法，即是我年輕了，我好開心。」談到得獎感受時，69歲的役所廣司表示，「其實我人生真的沒很多時間繼續演戲，所以我會繼續專注去諗，怎樣可報答這行業。」被問到從影多年，還有甚麼可挑戰的角色時，役所稍作思考答道，「其實我沒特別想演甚麼角色，若是能超出我想像的人類角色，也都想試試挑戰。」



歷過唔少寒冬 仍有信心 劉青雲以香港代表的身份封影帝，撼贏南韓的《破幕》的崔岷植、《敵》的長塚京三、《狗陣》的彭于晏和《破·地獄》的許冠文，步入後台時獲一眾傳媒歡呼喊叫「爸爸」，他笑言，「其實我拍完爸爸這部電影後，禮裡的女兒、兒子都叫我爸爸，連谷祖琳在香港導演會獲獎，叫阿仔send相給爸爸，好開心有呢家人。其實我可以攞獎，都係因為戲裡呢一家人，佢哋成就咗我這個獎。」他自言沒想到走入後台會聽到傳歡呼聲，感到非常開心，「可能我知你哋在嗌，所以特別緊張。我記得第二次金像獎最佳男主角時，又係聽到好大班傳媒歡呼，令我好緊張又感動，我希望大家嘅歡呼聲係俾港產片。」他認真表示上台領獎時心情緊張，「多謝大家支持香港電影，我好最開心大睇到港產片有好多好電影，好多新導演和不同面孔，其實只要大家有信心的話，我不是很擔心，所謂的寒冬，我都經過唔少次。」

青雲謙稱役所廣司型過自己 從役所廣司手中領獎，劉青雲表示，「役所先生絕對係好優秀嘅演員，其實好多年前都已開始睇役所廣司嘅電影，《鰻魚》和《失樂園》等。」談到被指與役所廣司氣質外表相似，青雲表示，「佢有型好多，役所先生年輕時係好靚仔，(你都好型？)我謙虛嘛，認真講，我真係睇佢好多戲，如果有機會都想合作。」



楊貴媚自爆向役所廣司拋媚眼 憑《小雁與吳愛麗》獲最佳女配角則由楊貴媚奪得，她領獎後受訪興奮表示，見到偶像役所廣司很開心：「我有向他比愛心，向他拋媚眼！他太棒了，平易近人！」她笑言不知對方有否被迷倒，但她就早被迷倒了，至於想跟役所或是劉青雲合作？她說：「好難選啊，我想役所會容易一點吧，畢竟都拋過媚眼了！」 李康生即席獻舞技 李康生憑《默視錄》奪得最佳男配角，他在後台受訪表示，沒想到在台灣演員奪得最佳男女配角，「因為對手都很強，蠻開心。電影內我跳了一段舞，導演都說我跳得很好，但他說電影太長剪掉了。」他在徇眾要求下，即席大展舞技，逗得哄堂大笑。

