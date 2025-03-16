亞洲電影大獎2025｜張東健想與霆鋒栢芝再合作 自爆俾囝囝睇夫妻定情電影超尷尬

張東健今日(18日)出席第18屆亞洲電影大獎頒獎禮，他於下午會見傳媒受訪，對於獲得「卓越亞洲電影人大獎」，他表示很開心，代表了他入行逾30年走過的路，得獎代表一種動力，推動他做好演員工作。曾拍攝《無極》和《危險關係》等華語作品，跟謝霆鋒和張柏芝合作，他表示有機會也想拍港產片並與兩人再合作。他聽聞最近霆鋒拍動作電影兼任動作指導，他坦言也想試動作戲，至於現年53歲的他可擔心難以應付，他直言體力雖然跟以前有分別，但會努力做好。至於最想合作的香港演員是梁朝偉，若有機會與他合作會很開心。

張東健指香港電影對他有很大影響，人生第一套入戲院看的電影是成龍的《醉拳》，他憶述：「爸爸拖住我入戲院睇，印象好深刻。另外我讀高中時期，香港的黑幫電影好受歡迎，當時好影響我，睇呢啲戲時都冇諗過會成為演員，現在諗起，原來對我演藝生涯有好大影響。」

自爆俾囝囝睇夫妻定情電影超尷尬

問到可有帶小朋友入戲院睇戲，他笑言經常與孩子入戲院睇戲，但通常看他們喜歡的電影，直言兒子讀中學，早前他主演的《大極𣄃飄揚：生死有情》在韓國重映，他就帶兒子入場，問到兒子的反應時，他尷尬笑道，「佢第一次喺戲院睇我嘅作品，都好感動，跟住的一星期內，佢睇嘅眼神都好唔同。」至於會否在家裡播自己的作品給子女看時，他表示，「另外也有播我同妻子合作嘅《戀風戀歌》，一路播一路睇，自己都覺得好尷尬。」

談到工作計劃，他表示去年完成拍攝韓國電影《熱帶夜》，預計今年暑假上映。被問到可有特別趣事時，他表示，「今次與禹棹奐、李惠利等後輩合作，第一次現場冇前輩，我就係前輩，為咗同佢哋親近啲，我都做咗好多努力。」