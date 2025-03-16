亞洲電影大獎2025｜木村光希愛睇《九龍城寨之圍城》每次嚟香港必食一樣嘢

木村光希今晚（16日）將出席第18屆亞洲電影大獎頒獎禮，親身領「亞洲飛躍演員獎」，她於下午會見傳媒受訪，她表示作為演員，十分榮幸獲邀，希望可參與香港電影。「接下來我將有一個項目與香港製作有關，過幾日會公布，而我最近亦十分喜歡《九龍城寨之圍城》。」被問到最鍾意邊個角色時，她笑言難以抉擇，要再看多次才能回答。

愛拍動作戲

光希自言對動作電影十分感興趣，雖然體力消耗很大，如有機會都想一試。她又透露自己之前為了電影《龍捲風》，花了逾兩個月練習劍道。「喺蘇格蘭拍攝時，無受傷，但真係好凍，因為成日練習，所以隻手粗咗，本身對手套好輕鬆咁穿到，但後來去到中間已經卡住了。（會唔會好介意？）初初有少少驚訝，但可以變成強大的女性又不是壞事。」

陪狗狗散步好減壓

光希的另一作品《女神降臨》改編自同名韓劇，問到會否擔心與原劇演員比較，她認為作品本身改編至受歡迎的漫畫，加上有韓版，是有一定壓力。「但今次係電影版，我用咗另一方法去呈現，希望大家會鍾意。」她坦言自己比較易有負面想法，談到減壓方式，就是家人的支持，非常重要，另外與家裡的狗狗散步，亦是最好的減壓方式。