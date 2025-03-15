亞洲電影大獎2025｜李康生半身險中風照演舞台劇 伍允龍做武師險被勒死

不理醫生警告 演足3小時

三位好戲之人都有作為主角和配角的經驗，被問到演主角和配角的分別時，特地從台灣來港的李康生笑言：「配角比較輕鬆，不用扛票房，所以可以任意發揮，有時候還可以把主角幹掉。」他自言跟《默視錄》的角色一樣喜歡偷窺別人，皆因作為演員，習慣日常觀察身邊的人。

貴為影帝的李康生強調不是明星，只是演員，更透露當年在布魯塞爾巡迴演舞台劇時，落機時身體有中風跡象，半邊身體不靈活：「醫生說你不能演，你一演就有生命危險，但我硬要出院，導演也說要演我角色，但是我不能看他這樣子，因為他演這個戲肯定失敗，所以我只好拖著我半邊身體去演，結果兩個小時的戲，我演了三個小時。」李康生的專業精神，獲觀眾報以熱烈掌聲。