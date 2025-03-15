亞洲電影大獎2025｜李康生半身險中風照演舞台劇 伍允龍做武師險被勒死

第18屆亞洲電影大獎一系列活動昨晚(14日)揭幕，3位入圍最佳男配角的演員，包括《默視錄》的李康生、《破·地獄》的朱栢康和《九龍城寨之圍城》的伍允龍，出席戲曲中心的影人對談《配角的主場》，分享他們的演藝經驗和對「配角」的理解，伍允龍父母亦有親臨現場支持。 3位配角異口同聲表示，無論作為主角和配角都希望幫到電影，當每個人都有貢獻，這套電影就會是一套好看的作品。
不理醫生警告 演足3小時
三位好戲之人都有作為主角和配角的經驗，被問到演主角和配角的分別時，特地從台灣來港的李康生笑言：「配角比較輕鬆，不用扛票房，所以可以任意發揮，有時候還可以把主角幹掉。」他自言跟《默視錄》的角色一樣喜歡偷窺別人，皆因作為演員，習慣日常觀察身邊的人。
貴為影帝的李康生強調不是明星，只是演員，更透露當年在布魯塞爾巡迴演舞台劇時，落機時身體有中風跡象，半邊身體不靈活：「醫生說你不能演，你一演就有生命危險，但我硬要出院，導演也說要演我角色，但是我不能看他這樣子，因為他演這個戲肯定失敗，所以我只好拖著我半邊身體去演，結果兩個小時的戲，我演了三個小時。」李康生的專業精神，獲觀眾報以熱烈掌聲。
朱栢康為《破·地獄》與衛詩雅割席
朱栢康則分享拍《破。地獄》與其他角色的相處：「很多演員會在拍攝前培養默契，但行街食飯唔啱我哋，我哋喺戲入面嘅關係唔係咁。因為我同衛詩雅(戲中演朱的妹妹)本來好熟，所以拍攝個陣會刻意會保持距離，有一場戲見到她拍得很辛苦，好攰，但係我都唔可以行埋去攬吓佢。」
伍允龍受傷暈低
伍允龍則談到拍攝動作戲的受傷經歷，他憶述：「我啱啱開始做替身嘅時候，個陣排戲係冇問題，但正式拍攝個陣因為緊張，轉錯方向，結果吊個條『威也』打圈勒實咗條頸，好彩師傅有經驗，直接將我撻落地下，所以冇事，但我係即刻暈低咗。」