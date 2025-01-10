亞洲電影大獎2025｜林明禎一提Edan即搵黃德斌求助 點知對方竟然恭喜有緋聞

亞洲電影大獎學院今日公布第18屆亞洲電影大獎入圍名單，盛會已定今年3月16日在香港西九文化區戲曲中心舉行，今屆多套香港電影有份爭奪各大殊榮，包括《九龍城寨之圍城》、《爸爸》、《破·地獄》等，可是今年最佳女主角卻未有香港代表入圍，張艾嘉憑台片《女兒的女兒》跟《破墓》的金高銀爭奪影后寶座。

林明禎與黃德斌負責宣讀名單，他們表示有些名可能比較難讀，怕讀錯所以難免有些緊張。黃德斌表示開心《九龍城寨之圍城》獲得多個提名，他希望香港的動作電影在不同地方發光發亮，同時亦睇好伍允龍拎「最佳男配角」。他表示過去曾跟伍允龍合作，今次見到對方有不少轉變，發揮得不錯。

林明禎稱有看過《九龍城寨之圍城》，所以自己很想這部電影，很喜歡伍允龍的動作，整部電影都非常緊湊。問到她有沒有挑戰動作戲，她表示都可以︰「好似要先學被人打，才可以學打人。」在旁的德斌聞言說︰「佢好似好容易受傷。」明禎續說︰「容易受傷但好堅強。」