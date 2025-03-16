亞洲電影大獎2025｜林柏宏想與《爸爸》導演翁子光合作 提議盧鎮業演港版「毛毛」(有片)

台灣演員林柏宏昨晚(15日)聯同日本演員岡田將生 (OKADA Masaki)、泰國的葉蒂蒙翠莎容素欣 (Aokbab Chutimon)和盧鎮業(小野)，以「第18屆亞洲電影大獎」青年大使身份到觀塘出席宣傳活動。林柏宏指亞洲電影大獎滙聚不同背景的創作人，能與他們見面交流很難得，他說：「我自小愛看港片，讀大學時特別愛看日劇和日本電影，現在多看韓片，也有參與韓國的製作，各種類型文化對我都有潛移默化影響。」問到想跟那位香港導演和演員合作時，他回應指有很多，「早陣子很欣賞的導演翁子光新作《爸爸》上映，可惜未有時間去看；可能最想合作的演員，都是梁朝偉吧。」今次來港只逗留3天，每次都會品嘗地道美食，最喜歡吃燒賣和飲鴛鴦。

避談王大陸 與李政宰合照 林柏宏表示趁機與其他青年大使交流，也有看過他們的作品，有機會也想在香港舉行粉絲見面會。問到此行可有帶女友來港？他稱沒有，只帶了作品來港。提到泰版《關於我和鬼變成家人的那件事》，他表示看過預告後發現很有趣，很有泰式風格，也期待看電影與台版有何不同。他指早前到米蘭出席時裝活動時，曾與主演之一的Billkin碰面，又與李政宰合照，他表示很開心，因為有追看《魷魚遊戲》。最後提到王大陸的風波，林柏宏稱認識王大陸，曾與他合作過，但當再追問相關事件時，工作人員即以活動開始為由截停訪問。

歡迎《祓魔》拍烏鴉前傳 林柏宏在活動上，被問到若與盧鎮業(小野）合作，想演甚麼角色時，他笑言想對方演自己在《關於我和鬼變成家人的那件事》的角色「毛毛」，小野笑言難想像效果如何，但也想一試，他認真表示，很欣賞對方的演出，期盼與對方合作。問到想與哪些巨星集郵時，他就笑言機會難得必會盡情集郵。談到早前播完的劇集《弊傢伙！我要去祓魔》，他演的烏鴉亦受歡迎，他表示很開心，估不來引來網上頗大迴響，對於拍角色前傳，他秒回：「梗係好！」又指女友廖子妤也喜歡言角色。他表示將於金像獎前一個星期，往台灣拍《廚師發辦》，此行將安排觀眾同行，他表示未知行程，「其實套戲都拍完九成，這戲沒有大投資，都要搵不同方法找投資方。」