亞洲電影大獎2025｜湯唯自言仍有很大成長空間 與張東健同獲獎盼有合作機會(有片)

第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮昨晚(16日)於西九文化區戲曲中心大劇院已圓滿結束，韓國「不老男神」張東健和湯唯奪得卓越亞洲電影人大獎，湯唯在台上致辭時透露︰「其實我前幾日到咗香港，出咗機場之後，聞到好熟悉嘅潮濕味道，好relax，同埋我一嚟親香港就會搵啲好食嘅嘢。我今次同屋企人一齊嚟，我囡囡最鍾意坐雙層巴士上面嘅前排，我坐佢側邊，慢慢同佢講我熟悉嘅香港，好似紅色木棉花。呢一次我非常感謝大會畀我呢個獎，非常感謝。呢個獎對我嚟講真係好特別，我要喺呢度感謝同我合作過嘅每一位電影導演、演員、工作人員，非常感謝，更開心嘅係有機會喺呢度，有好多優秀亞洲電影人可以雲集喺呢度，可以認識，可以好輕鬆愉快，簡單嘅快樂。」