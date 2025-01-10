亞洲電影大獎2025｜《破·地獄》獲三項提名 黃子華衛詩雅無緣角逐影帝影后

亞洲電影大獎學院今日公布第18屆亞洲電影大獎入圍名單，盛會已定今年3月16日在香港西九文化區戲曲中心舉行，今屆多套香港電影有份爭奪各大殊榮，包括《九龍城寨之圍城》、《爸爸》、《破·地獄》等，可是今年最佳女主角卻未有香港代表入圍，張艾嘉憑台片《女兒的女兒》跟《破墓》的金高銀爭奪影后寶座。

《破墓》囊括最多提名

本屆亞洲電影大獎共涵蓋30部來自25個國家或地區的電影作品，競逐16個獎項，今年入圍的亞洲影片中，以張載玄執導韓片《破墓》囊括最多的11項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳新演員、最佳編劇、最佳原創音樂、最佳造型設計、最佳美術指導、最佳視覺效果及最佳音響，成為本屆最多提名的作品。至於香港電影《九龍城寨之圍城》，則以9項提名成為焦點，包括最佳電影、最佳男配角、最佳剪接、最佳攝影、最佳原創音樂、最佳造型設計、最佳美術指導、最佳視覺 效果及最佳音響。