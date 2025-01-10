亞洲電影大獎2025｜《破·地獄》獲三項提名 黃子華衛詩雅無緣角逐影帝影后

亞洲電影大獎學院今日公布第18屆亞洲電影大獎入圍名單，盛會已定今年3月16日在香港西九文化區戲曲中心舉行，今屆多套香港電影有份爭奪各大殊榮，包括《九龍城寨之圍城》、《爸爸》、《破·地獄》等，可是今年最佳女主角卻未有香港代表入圍，張艾嘉憑台片《女兒的女兒》跟《破墓》的金高銀爭奪影后寶座。
《破墓》囊括最多提名
本屆亞洲電影大獎共涵蓋30部來自25個國家或地區的電影作品，競逐16個獎項，今年入圍的亞洲影片中，以張載玄執導韓片《破墓》囊括最多的11項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳新演員、最佳編劇、最佳原創音樂、最佳造型設計、最佳美術指導、最佳視覺效果及最佳音響，成為本屆最多提名的作品。至於香港電影《九龍城寨之圍城》，則以9項提名成為焦點，包括最佳電影、最佳男配角、最佳剪接、最佳攝影、最佳原創音樂、最佳造型設計、最佳美術指導、最佳視覺 效果及最佳音響。
李琳琳首次有份角逐
另外兩套港產片《爸爸》與《破·地獄》，同樣獲得三項提名；《爸爸》改編自真 人真事的弒親慘劇，深刻描繪一位父親如何面對過往傷痛並努力維繫與兒子的情感羈絆，劉青雲一如所料入圍最佳男主角，是青雲繼第9屆後再次角逐該殊榮，同片亦有份角色最佳新演員及最佳剪接提名。以香港殯儀業為題材的《破·地獄》正不斷刷新香港票房紀錄，其中許冠文獲提名最佳男主角、朱栢康角逐最佳男配角，還有最佳原創音樂，亦是許冠文繼第11屆後再度提名最佳男主角。《從今以後》透過一對同性密友的離别，反映家庭的定義，帶出現實世界的殘酷，香港演員李琳琳復出後，便憑此片獲歷來首次電影奬項提名，入圍最佳女配角。
頒獎典禮當日，盛會與紅地毯盛況將透過亞洲電影大獎學院官方線上頻道實時直播，而本屆亞洲電影大奬獲得香港文創產業發展處及電影發展基金資助，除頒獎典禮外，活動期間更會舉行多項精彩活動，包括電影放映、大師級電影人講座、入圍影人分享會等、讓觀眾及影迷與一眾來自亞洲的電影人近距離接觸。
最佳電影
《乘著光的幻想》 印度、法國、荷蘭、盧森堡
《狗陣》 中國
《破墓》 南韓
《生之敵》 日本
《九龍城寨之圍城》 香港
最佳男主角
彭于晏 《狗陣》 中國
崔岷植《破墓》 南韓
劉青雲 《爸爸》 香港
長塚京三 《生之敵》日本
許冠文 《破·地獄》香港
最佳女主角
卡妮庫斯魯蒂 《乘著光的幻想》印度、法國、荷蘭、盧森堡
張艾嘉 《女兒的女兒》 台灣
河合優實《夢遊納米比亞沙漠》日本
金高銀《破墓》 南韓
沙哈娜戈斯瓦《United Kingdom》 印度、英國、法國、德國
最佳男配角
光石研 《長夜盡頭的微光》 日本
池松壯亮 《溜進我心的陽光》日本
李康生 《默視錄》新加坡、台灣、法國、美國
朱栢康《破·地獄》香港
伍允龍 《九龍城寨之圍城》 香港
最佳女配角
李琳琳 《從今以後》香港
迪維亞普拉巴 《乘著光的幻想》印度、法國、荷蘭、盧森堡
張艾嘉 《女兒的女兒》 台灣
林智妍《 左輪殺姬》 南韓
瀧內公美 《生之敵》 日本