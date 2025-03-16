亞洲電影大獎2025︱《第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮》獎項詳情：(持續更新)

最佳視覺效果：《黑之牛》(日本)佐藤史郎、小張泰洋
最佳造型設計：《破墓》(韓國)崔允銑
最佳音響：《默視錄》(台灣)杜篤之、杜則剛
AFA新世代獎：《富都青年》吳慷仁
亞洲飛躍演員大獎：木村光希
卓越亞洲電影人大獎：張東健、湯唯
最佳美術指導：《九龍城寨之圍城》(香港)麥國強、周世鴻
最佳編劇：《一念菩提》(伊朗/德國/法國)穆罕默德拉穌羅夫
最佳剪接：《九龍城寨之圍城》(香港)張嘉輝
最佳新演員：《青春末世物語》(日本)栗原颯人
最佳原創音樂：《破．地獄》(香港)朱芸編
最佳女配角：《小雁與吳愛麗》(台灣)楊貴媚
最佳攝影：《哈爾濱》(韓國)洪坰杓
2024年最高票房亞洲電影：《熱辣滾燙》(中國)
終身成就獎：役所廣司
最佳新導演：《桑托什》(印度/英國/法國/德國)桑蒂亞蘇里
最佳男配角：《默視錄》(台灣)李康生
最佳女配角：《小雁與吳愛麗》(台灣)楊貴媚
最佳女主角：《桑托什》(印度/英國/法國/德國)沙哈娜戈斯瓦米
最佳男主角：最佳男主角：《爸爸》(香港)劉青雲
最佳男主角：《爸爸》(香港)劉青雲
最佳導演：《敵》(日本)吉田大八
最佳電影：《乘著光的幻想》(印度/法國/荷蘭/盧森堡)