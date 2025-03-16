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娛樂
2025-03-16 22:07:00

亞洲電影大獎2025︱《第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮》獎項詳情：(持續更新)

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《第18屆亞洲電影大獎頒獎》獎項詳情：(不斷更新)

《第18屆亞洲電影大獎頒獎》獎項詳情：(不斷更新)

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最佳視覺效果：《黑之牛》(日本)佐藤史郎、小張泰洋

最佳造型設計：《破墓》(韓國)崔允銑

最佳音響：《默視錄》(台灣)杜篤之、杜則剛

AFA新世代獎：《富都青年》吳慷仁

亞洲飛躍演員大獎：木村光希

木村光希得「亞洲飛躍演員大獎」。

木村光希得「亞洲飛躍演員大獎」。

 

卓越亞洲電影人大獎：張東健、湯唯

最佳美術指導：《九龍城寨之圍城》(香港)麥國強、周世鴻

最佳編劇：《一念菩提》(伊朗/德國/法國)穆罕默德拉穌羅夫

最佳剪接：《九龍城寨之圍城》(香港)張嘉輝

最佳新演員：《青春末世物語》(日本)栗原颯人

最佳原創音樂：《破．地獄》(香港)朱芸編

最佳女配角：《小雁與吳愛麗》(台灣)楊貴媚

最佳攝影：《哈爾濱》(韓國)洪坰杓

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張東健、湯唯獲頒「卓越亞洲電影人大獎」。 湯唯 出爐最佳男配角康生。

2024年最高票房亞洲電影：《熱辣滾燙》(中國)

終身成就獎：役所廣司

最佳新導演：《桑托什》(印度/英國/法國/德國)桑蒂亞蘇里

最佳男配角：《默視錄》(台灣)李康生

最佳女配角：《小雁與吳愛麗》(台灣)楊貴媚

最佳女主角：《桑托什》(印度/英國/法國/德國)沙哈娜戈斯瓦米

最佳男主角：最佳男主角：《爸爸》(香港)劉青雲

最佳男主角：《爸爸》(香港)劉青雲

最佳導演：《敵》(日本)吉田大八

最佳電影：《乘著光的幻想》(印度/法國/荷蘭/盧森堡)

 

最佳男主角由《爸爸》劉青雲奪得。 最佳女主角由《桑托什》的沙哈娜戈斯瓦米奪得。

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《第18屆亞洲電影大獎頒獎》
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