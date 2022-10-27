亞洲電視大獎｜姜濤《作品的說話》入圍最佳MV 唯一一首香港歌曲獲提名

至於ViuTV則有《肥美人》入圍角逐最佳實境節目(Best Reality Show)，而姜濤執導的《作品的說話》MV則入圍最佳MV，亦是該獎唯一一首獲提名的香港歌曲。

新歌靈感源自戰亂照片

《作品的說話》的誕生，源自姜濤看到戰亂的照片，遠方生靈塗炭，慨嘆之餘，更難以想像若戰爭發生在自己身上，會是怎樣的一回事，於是萌生《作品的說話》的創作意念，並以他常說的「用作品說話」作創作的出發點。

《作品的說話》MV是他繼《孤獨病 》後再次自導自演，MV開場一幕動用過百臨時演員，並加入CG效果，是MIRROR或其他Solo隊員都從沒試過的大製作，他半笑說指是「創造歷史」，但為了讓觀眾領會當中訊息，一切辛苦都值得。

執導MV挑戰自己

姜濤強調自己執導，並非嫌棄其他導演的拍攝，只是自己的想法太多，想拍出自己想像的MV世界，同時想自我挑戰。由於姜濤希望自己的歌能緊貼時情，所以整個概念是在3月中萌生，但又要趕及在生日推出，他坦言任務艱鉅，「每個Moment都要釘住所有schedule，唔可以miss任何環節，如果唔係就唔知道鏡頭發生咩事，所以會比較攰，唔似得淨係做歌手、演員，埋位先關自己事，而家係自己call自己埋位，同埋要趕進度，所以要同大家講『快少少』。」