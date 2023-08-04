亞視一姐阿儀回應感情狀況 「戀愛中」薛影儀：大家唔好咁八卦啦！

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）近日在個人Facebook帳戶上，突然將感情狀態轉為「戀愛中」，爆出告別A0行列震驚萬千網民。不過，阿儀之後又否認拍拖，自言仍處於單戀階段，跟對方仲未拖手仔。

亞視一姐阿儀維護好姐妹黃榕

今日，阿儀有感而發，拍下影片一次過回應感情事及近況，除了分享今年5月獲好友舉行選美生日會外，更再三維護好姐妹黃榕，有情有義的阿儀稱：「講番舊年電單車嗰單案啦，其實唔關黃榕事嘅，係我叫佢拍片囉，嗰件事都已經過咗去好耐啦都唁追究喇，都過咗去成年咯。咁其實我覺得黃榕佢好好人啦，點解你哋成日話佢唔好嘅？我同黃榕扮春麗好似兩姐妹。」又稱月前在香港穿泰服過潑水節跟黃榕玩得好開心，回應有報道指她被黃榕帶壞及推Job傳聞。

談到最令人關注的拍拖疑雲，阿儀表示：「好開心，Facebook轉戀愛中好多人讚好啦。至於我單戀邊個唔方便透露啦，唔係公司嘅人囉，即係大家都唔好咁八卦啦！哦…好啦Byebye！」另外，薛影儀日前飛往台灣，到台北小巨蛋睇羅志祥演唱會，之後更與小豬合照。