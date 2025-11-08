亞視開8節目招募演員 93年「最上鏡小姐」蔡美蘭「亞視一姐」薛影儀現身試鏡

亞洲電視宣布重新拍攝一系列節目，最近展開演員招募，報名人數合共達520位，今日起一連兩日選出約230人進行試鏡，在甄選期間，有8位獨立的導演會選擇適合人選，參與在11月尾開拍的節目和劇集。

首天招募行動，吸引了多位前亞視演員，包括曾有「亞視一姐」稱號的薛影儀、在1993年亞洲小姐獲得「最上鏡小姐」的前艷星蔡美蘭、曾參加2012年亞洲先生的鄧簡文，還其他電視台的特約演員以及劉青雲的侄仔劉凱浚（Duncan）和梅啟明均有前來試鏡。

大講亞視鬼故

亞洲電視節目部總監李文偉（Simon）聯同ATV首席顧問黃展億受訪，Simon以「奇蹟」作為今次口號，希望替亞視創造奇蹟，二人指今次招募不一定要揀靚仔靚女，Simon透露計劃製作8個節目，今次會盡揀適合藝人，而節目類型除劇集外，會會製作百萬富翁、靈異節目，當中靈異節目更會大講亞視鬼故，靈探亞視總部等，問到會否擔心無糧出給員工？Simon表示自掏腰包5位數，頭兩個月營運完全不用擔心，黃展億則稱最少花100萬至500萬製作，之後又改口籌拍一部幾千萬製作費的電影，會找紅星做配角，揚言會找金主集資，據知以上項目，亞視未有揼本投資，Simon只以包拍形式製作。

薛影儀被炒魷魚後再返亞視，問到她是否想挽回「亞視一姐」之名？她表示已兩、三年沒有到亞視，想來參與招募拍劇，談到跟前經理人林寶玉不歡而散，她即說：「寶玉好煩，（咁搵黃榕啦？）佢唔做經理人，係啦，唔知搵邊個。」