亞視66周年台慶 陳庭威陳啟泰現身支持

亞洲電視行政總裁徐小明率領董事局及管理層會見傳媒，並舉行啟動禮，徐小明表示現首要做的是「激活亞視」，將會製作節目，包括新聞、財經、玄學等等，還會製作另類的綜藝節目，盼吸引更多觀眾點擊。

擔任司儀的劉錫賢表示重回錄影廠心情興奮，亦感觸良多：「我1988年加入亞視，咁多年都拍過好多節目，令觀眾留低深刻印象，真係好多謝亞視，希望今次小明哥帶領亞視有新形象，令觀眾接受翻我地。」憑主持《百萬富翁》爆紅的陳啟泰透露正為亞視拍攝汽車節目，加上自己有一定的資歷，直言今次節目另一身份像監製，給予不少意見。

陳庭威自認單身

久未露面的陳庭威，現年61歲的他保養得宜，他笑言自己年年18歲，現時時刻都保持狀態，以便隨時可以工作。不過，他透露近年主力在馬來西亞做生意，至於會否考慮拍港劇，他表示可以洽談，最重要夾到時間。問到他的感情狀況，他直認自己單身︰「啊，我仲係……自由身！」

陳庭威於1984年在無綫藝訓班畢業，與郭富城、曾華倩是同班同學，但在無綫發展一般，於是轉投亞視，憑《勝者為王》、《我來自潮州》而爆紅。早年他成立「威威世界」接騷搞活動。