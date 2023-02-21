亮相TVB即被傳遭ViuTV封殺 七仙羽千字文闢謠：請擦亮你三隻眼睛

TVB J2新節目《搵鬼做情人》播出預告片，當中驚見嘉賓七仙羽（七師傅）同外籍男友現身，話咁快就有傳媒報導指，同ViuTV合作無間嘅七師傅，因為去年同火火合作主持嘅《瘋火與膠七》收視同口碑都相當不濟，令ViuTV對七師傅暗下「封殺令」，暫停搵佢做節目云云。早排HOY TV嘅賀年節目《開運秘笈》都係搵七師傅主持，反而唔係幫ViuTV拍，令呢個傳聞聽落更加似層層。

澄清與ViuTV關係無變 今日七師傅就喺社交平台發長文澄清同ViuTV嘅關係冇變，一開頭就話「我冇被封殺，大家過慮了」。師傅強調封殺一事信息失實，又叫大家「請擦亮你三隻眼睛，除了肉眼，以及你的心眼，只要用心觀察，你就會發現那些綱上無中生有傅言根本就是胡扯，因為事實放在眼前，我幾乎每一個多月都在ViuTV亮相，亂傳前做個調查好嗎？」

節目太頻密要「停一停」 七師傅交代咗大半年來嘅工作安排，佢話舊年5月拍完《瘋火與膠七》之後一個月，ViuTV已經搵佢拍另一個節目，但係師傅覺得太頻密要停一停，而且下半年行程緊密，要搞演出、拍廣告、出書等，最多只可以做節目嘉賓。至於HOY TV嘅賀年節目就因為一早答應對方高層接拍。七師傅話「其實2022年全年至2023年2月直到現在，一直未停過出現在ViuTV，好多個節目都見到我做嘉賓，大家可以去維基查一查節目名」。