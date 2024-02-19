人民選擇獎2024｜性感女神Sydney Sweeney索爆登場 瑪歌羅比終封后

2024年人民選擇獎頒獎禮(People’s Choice Awards)於加州聖莫尼卡舉行，頒獎禮由《尚氣與十環幫傳奇》劉思慕主持，由網民投票選出得獎作品。《蜘蛛夫人》新一代性感女神Sydney Sweeney穿上低胸紅裙到場，豔光閃爆全場。她行紅地氈時被記者狂嗌「不要走，未影完」，足足逗留10分鐘才可進場。在多個頒獎禮上敗給《奧本海默》的去年最賣座電影《芭比》(Barbie)，終在人民選擇獎贏番一次，奪年度電影、喜劇電影、最佳男(賴恩高斯寧，Ryan Gosling)、女演員(瑪歌羅比，Margot Robbie)、年度表演獎等，賴恩與瑪歌出席英國奧斯卡之稱的英國影視藝術文化學院電影獎(BAFTA)頒獎禮，未能出席人民選擇獎。《奧本海默》贏得年度劇情片。