人氣泰星GeminiFourth九展騷大放青春氣息 現身鬧市型爆打卡

兩位泰國BL劇人氣偶像Gemini（Norawit Titicharoenrak）與Fourth（Nattawat Jirochtikul），日前在九龍灣國際展貿中心展貿廳3舉行GeminiFourth Fancy Ball in Hong Kong。同樣年僅19歲的兩人於今年熱播的BL青春劇《My School President》（我的會長男友）展現出清澀又可愛的一面，又於劇集《Moonlight Chicken》、《Our Skyy 2》中不斷放閃，大受劇迷歡迎，可謂最炙手可熱的演藝新星。 Gemini與Fourth再合體攻港，今次開騷在熱烈掌聲及歡呼下，唱出《Hook》揭開序幕，演唱後便向台下觀眾大曬苦練成果，以廣東話跟大家打招呼。除了「大家好」以及自我介紹，Fourth更說出令現場爆笑的「笑死」，令台下Mommy（GeminiFourth粉絲名）為之起哄。隨後進入「老土情話」環節，Gemini及Fourth即場跟主持人學習肉麻情話，大講「食字gag」。賦語言天份的Fourth非常入戲又情深，Gemini在說出中文對白時亦七情上面，場面搞笑又肉麻，引來台下一陣尖叫及歡笑聲。對白練習過後，GeminiFourth大展拿手必殺技，為粉絲重演兩人劇集中的經典場面。兩人先後現場演繹《Moonlight Chicken》中的冧爆牽手部份，更非常認真的由台下走上台重演《My School President》的抱抱撿傳單橋段等，台下粉絲彷彿再次投入煲劇一樣陶醉，全場觀眾陷入瘋狂，非常收貨。

之後就進入第一個遊戲「揭牌遊戲」，令粉絲大為驚喜的是，兩人要找出相同樣式的所有卡牌原來都是《My School President》中的演員們相片及大合照。除了第一局的的普通玩法，他們更有戴上特別準備的道具揭牌，考驗他們的記憶力！一共三局的揭牌遊戲最終由Gemini勝出，作為贏家的他就替輸家Fourth戴上可愛的動物手套以及趣怪造型眼鏡。Fourth擺好甫士讓台下觀眾好好捕捉，Gemini其後亦非常有愛地一同接受「懲罰」，戴上另外的道具。台下粉絲忍不住拿出手機拍下可愛時刻。 第一輪遊戲後，畫風一轉，Fourth以及Gemini先後獻唱Solo歌曲《Please be mine》以及《Anything you want》，台下粉絲更有大聲跟着唱，非常有愛！兩人甜蜜獻唱後，便進入第二輪遊戲，大展舞蹈實力！兩人輪流戴上耳機，猜出對方跟住跳的是甚麼歌曲。兩人的舉手投足都被對方輕易猜到，默契十足，展現出滿滿的CP感！其中在負責跳舞的Gemini聽到題目為《My School President》的OST《Come Closer》後，Fourth更立即反應過來，兩人雙雙牽起手一同跳出浪漫舞步！有趣的是，遊戲中更出現卡通片中的搞笑的音效，雖然都有稍稍令兩人顯得不知所措，但兩人亦隨即展現淘氣及機智一面，全身上下都灌注演技，將所聽到的都演繹的淋漓盡致，氣氛既熱鬧又有趣。