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娛樂
2023-11-02 13:36:56

人氣泰星GeminiFourth九展騷大放青春氣息 現身鬧市型爆打卡

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台上的Gemini以及Fourth拿著粉絲設計的手幅，與台下大合照。

台上的Gemini以及Fourth拿著粉絲設計的手幅，與台下大合照。

兩位泰國BL劇人氣偶像GeminiNorawit Titicharoenrak）與FourthNattawat Jirochtikul），日前在九龍灣國際展貿中心展貿廳3舉行GeminiFourth Fancy Ball in Hong Kong。同樣年僅19歲的兩人於今年熱播的BL青春劇My School President》（我的會長男友展現出清澀又可愛的一面，又於劇集《Moonlight Chicken》、《Our Skyy 2》中不斷放閃，大受劇迷歡迎，可謂最炙手可熱的演藝新星。

GeminiFourth再合體攻港，今次開騷在熱烈掌聲及歡呼下，唱出《Hook》揭開序幕，演唱後便向台下觀眾大曬苦練成果，以廣東話跟大家打招呼。除了「大家好」以及自我介紹，Fourth更說出令現場爆笑的「笑死」，令台下MommyGeminiFourth粉絲名）為之起哄。隨後進入「老土情話」環節，GeminiFourth即場跟主持人學習肉麻情話，大講「食字gag」。賦語言天份的Fourth非常入戲又情深，Gemini在說出中文對白時亦七情上面，場面搞笑又肉麻，引來台下一陣尖叫及歡笑聲。對白練習過後，GeminiFourth大展拿手必殺技，為粉絲重演兩人劇集中的經典場面。兩人先後現場演繹《Moonlight Chicken》中的冧爆牽手部份，更非常認真的由台下走上台重演《My School President》的抱抱撿傳單橋段等，台下粉絲彷彿再次投入煲劇一樣陶醉，全場觀眾陷入瘋狂，非常收貨。

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3. Gemini及Fourth現場重演他們的劇集中的經典場面，台下粉絲現場煲劇，非常投入。 4. 翻牌遊戲中的卡牌以《My School President》中的演員們相片及大合照作為題目。

之後就進入第一個遊戲「揭牌遊戲」，令粉絲大為驚喜的是，兩人要找出相同樣式的所有卡牌原來都是《My School President》中的演員們相片及大合照。除了第一局的的普通玩法，他們更有戴上特別準備的道具揭牌，考驗他們的記憶力！一共三局的揭牌遊戲最終由Gemini勝出，作為贏家的他就替輸家Fourth戴上可愛的動物手套以及趣怪造型眼鏡。Fourth擺好甫士讓台下觀眾好好捕捉，Gemini其後亦非常有愛地一同接受「懲罰」，戴上另外的道具。台下粉絲忍不住拿出手機拍下可愛時刻。

第一輪遊戲後，畫風一轉，Fourth以及Gemini先後獻唱Solo歌曲《Please be mine》以及《Anything you want》，台下粉絲更有大聲跟着唱，非常有愛！兩人甜蜜獻唱後，便進入第二輪遊戲，大展舞蹈實力！兩人輪流戴上耳機，猜出對方跟住跳的是甚麼歌曲。兩人的舉手投足都被對方輕易猜到，默契十足，展現出滿滿的CP感！其中在負責跳舞的Gemini聽到題目為《My School President》的OSTCome Closer》後，Fourth更立即反應過來，兩人雙雙牽起手一同跳出浪漫舞步！有趣的是，遊戲中更出現卡通片中的搞笑的音效，雖然都有稍稍令兩人顯得不知所措，但兩人亦隨即展現淘氣及機智一面，全身上下都灌注演技，將所聽到的都演繹的淋漓盡致，氣氛既熱鬧又有趣。

6. Gemini非常有愛地陪同Fourth一同接受遊戲後的「懲罰」，齊齊戴上可愛道具讓粉絲拍照。 「人生八格照」環節中，Gemini及Fourth以照片向大家分享對他們人生中別具意義的時刻。

其後的「人生八格照」環節中，GeminiFourth以照片，大家分享對他們人生中別具意義的時刻。當中不少都是沒有公開過的相片，包括他們在拍劇期間的未公開自拍照、Fourth用功讀書與他的貓咪的相片、及Gemini大學踢足球與小時候唱和音的相片等等。在說到最後一張照片時，竟出現了空白的卡片，原來是因為他們希望可以跟台下粉絲合照，將今之的香港見面會片段珍而重之，場面感動又温馨。

準備好大合照的時候，大會播放出由粉絲準備的應援片段，片段中的短短時間，都充滿著粉絲向兩人表達的喜愛及支持。看着片段的GeminiFourth亦大為感動，更不段露出笑容。GeminiFourth最後向粉絲說出各自的感言，並衷心向前來的各位道謝，又指這次見面會給他們帶來了快樂與無限溫暖。兩人再次拿著粉絲設計的心型手幅，與台下大合照。他們最後為香港粉絲送上最後一首合唱歌《You're Blushing?》，為這精彩又充滿歡笑的見面會劃上圓滿句號。結束今次香港見面會後，GeminiFourth各自在社交網分享香港靚相，Fourth穿上靚衫在九展正門留影，而Gemini則到尖沙咀鬧市型爆打卡。

 

Fourth穿上靚衫在九展正門留影。 Gemini到尖沙咀鬧市型爆打卡。 3. Gemini及Fourth現場重演他們的劇集中的經典場面，台下粉絲現場煲劇，非常投入。
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