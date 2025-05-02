人氣虛擬偶像團體首度來港公演 hololive群星7月降臨香港舞台

繼去年「hololive STAGE World Tour '24 -Soar!-」反應大好，今年的巡迴演出旨在再次通過虛擬娛樂的力量連結全球粉絲社群，「hololive STAGE World Tour '25 -Synchronize!-」香港站將於7月27日在灣仔合和酒店合和大禮堂舉行，標誌著虛擬娛樂在香港的重要里程碑，結合尖端科技與深受喜愛的虛擬藝人。

「hololive STAGE World Tour '25 -Synchronize!-」香港站演出將呈現一系列跨越組別界限的優秀hololive藝人，包括來自hololive的桃鈴ねね(桃鈴音音)、來自hololive Indonesia的Kureiji Ollie(克蕾西・奧莉)，以及來自 hololive English的Mori Calliope(森美聲)、IRyS(埃莉絲) 和Nerissa Ravencroft(納瑞莎・雷文克羅夫特)。 此外，香港表演還將特別邀請hololive 0期生的ときのそら(時乃空)和さくらみこ(櫻巫 女)擔任特別嘉賓。「能夠將這場非凡的演唱會體驗帶給香港粉絲，我們感到無比榮幸，」InfiniteOne表示。「『Synchronize』巡迴演出代表著虛擬藝人與其全球觀眾之間的完美和諧，尤其是能夠呈現ときのそら(時乃空)和さくらみこ(櫻巫女)這樣的hololive創始成員給大家 ，為香港粉絲提供一個前所未有的VTuber體驗。」 這場具有里程碑意義的演唱會將hololive在虛擬娛樂領域的先驅理念與InfiniteOne提供真實文化體驗的專長完美結合。香港站演出將展現 hololive STAGE演唱會在全球聞名的精湛製作水平。