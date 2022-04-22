人物專訪｜岑寧兒 面對未知隨心走

活於無常世代，當離散變得平常，城裡人都無奈離去，長期在外地漂泊的岑寧兒(Yoyo)，去年從台灣回到出生地香港，錄製首張全廣東歌專輯，選定「家」作為專輯的主題。「香港當然是我的家，但我不止有一個家。」經常「離家」的Yoyo如是說。習慣隨遇而安，她淡然道：「能寫能唱自己的作品，就是回家。」

離家 人生必經 Yoyo在香港出生，在加拿大多倫多留學，曾旅居北京，過去10年以台灣為基地做音樂，展開港台兩邊走的生涯。去年回港與家人過農曆年後，決定留港製作廣東專輯，習慣以多種語言思考的她笑言，「這是我第一張單一言語的專輯！唱歌不外乎是說話，當全張專輯都是廣東話，較清楚是跟誰說話。」專輯包含4首作品，以一把治愈系歌聲重塑家的形狀，由談離家心態的《風的形狀》打頭陣，接著是細訴想家情懷的《勿念》，今年則有《無常家》道出何處是吾家的尋索與釋然。3首歌分別由林家謙、陳蕾和林二汶作曲，「我想趁留在這裡跟不同的音樂人合作，最後一首談回家，由我自己守尾門。」專輯記錄了Yoyo的獨特心路，練習說再見與面對沒定案的前路，跟當下的港人心情不謀而合，「我覺得人生總有離家的階段，無論你是讀書或結婚都要面對轉變，或是搬屋離開最熟悉的地方。」

回家 喜見創作多元 好奇問她返港可算是「回家」？Yoyo不假思索答道，「當然！香港是我的home town，是我出生和成長的地方，我的親友都在這裡，不過我的家人比較流動，香港是我的家，但我又不止一個家，最重要是人聚在一起。」對Yoyo而言，經常合作的音樂班底也是「家人」，一家人圍聚做甚麼，比身在何處更重要，「能夠寫和唱自己的作品，也是回家。」回到成長的地方，由從前當幕後和音變為站台前，到如今以歌手身份站台前，Yoyo笑言，「以前覺得這裡的音樂類型好單一，那時還未興起串流平台，沒這麼多渠道聽不同類型的音樂，今次回來覺得音樂類型比以前多元化，有偶像、創作歌手和獨立音樂，創作環境頗舒服，友善咗。」這趟回家，除了新認識的林家謙和陳蕾，還有當年兒童合唱團的同學仔陳詠謙擔任經理人，並為《風的形狀》和《勿念》填詞。老朋友筆下的詞，道出Yoyo所想所思，「一切很啱身和舒服，例如《風的形狀》的『你想聽無非心裡的直覺』、『讓一切沒定案』，我很難有長遠的計劃，因為我的直覺沒這麼遠，跟隨感覺走，不用太多解釋。