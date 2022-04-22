人物專訪｜岑寧兒 面對未知隨心走

活於無常世代，當離散變得平常，城裡人都無奈離去，長期在外地漂泊的岑寧兒(Yoyo)，去年從台灣回到出生地香港，錄製首張全廣東歌專輯，選定「家」作為專輯的主題。「香港當然是我的家，但我不止有一個家。」經常「離家」的Yoyo如是說。習慣隨遇而安，她淡然道：「能寫能唱自己的作品，就是回家。」
離家 人生必經
Yoyo在香港出生，在加拿大多倫多留學，曾旅居北京，過去10年以台灣為基地做音樂，展開港台兩邊走的生涯。去年回港與家人過農曆年後，決定留港製作廣東專輯，習慣以多種語言思考的她笑言，「這是我第一張單一言語的專輯！唱歌不外乎是說話，當全張專輯都是廣東話，較清楚是跟誰說話。」專輯包含4首作品，以一把治愈系歌聲重塑家的形狀，由談離家心態的《風的形狀》打頭陣，接著是細訴想家情懷的《勿念》，今年則有《無常家》道出何處是吾家的尋索與釋然。3首歌分別由林家謙、陳蕾和林二汶作曲，「我想趁留在這裡跟不同的音樂人合作，最後一首談回家，由我自己守尾門。」專輯記錄了Yoyo的獨特心路，練習說再見與面對沒定案的前路，跟當下的港人心情不謀而合，「我覺得人生總有離家的階段，無論你是讀書或結婚都要面對轉變，或是搬屋離開最熟悉的地方。」
回家 喜見創作多元
好奇問她返港可算是「回家」？Yoyo不假思索答道，「當然！香港是我的home town，是我出生和成長的地方，我的親友都在這裡，不過我的家人比較流動，香港是我的家，但我又不止一個家，最重要是人聚在一起。」對Yoyo而言，經常合作的音樂班底也是「家人」，一家人圍聚做甚麼，比身在何處更重要，「能夠寫和唱自己的作品，也是回家。」回到成長的地方，由從前當幕後和音變為站台前，到如今以歌手身份站台前，Yoyo笑言，「以前覺得這裡的音樂類型好單一，那時還未興起串流平台，沒這麼多渠道聽不同類型的音樂，今次回來覺得音樂類型比以前多元化，有偶像、創作歌手和獨立音樂，創作環境頗舒服，友善咗。」這趟回家，除了新認識的林家謙和陳蕾，還有當年兒童合唱團的同學仔陳詠謙擔任經理人，並為《風的形狀》和《勿念》填詞。老朋友筆下的詞，道出Yoyo所想所思，「一切很啱身和舒服，例如《風的形狀》的『你想聽無非心裡的直覺』、『讓一切沒定案』，我很難有長遠的計劃，因為我的直覺沒這麼遠，跟隨感覺走，不用太多解釋。
無家 與不安共存
「如何度一生永遠要選擇」是《無常家》的歌詞，也是岑寧兒「離家」人生的重要課題。遊走於不同國度進修、巡迴演出，漂泊人生，可曾感不安？她笑言，「朝早起身知道自己在哪裡，是幾舒服和享受。其實你要走不熟悉的路，面對不確定和未知，不會沒猶豫和不安，唔知跟住會點，就是我熟悉的方式。」她認為，人生有很多抉擇，難定對錯，「我不是好有計劃的人，鍾意邊走邊看，當回望走過的軌跡，都有放低或拿走一些東西，每階段總會留下一點影響，旁人可以有好多評論，若你唔係咁決定，就不會浪費時間兜圈，但我覺得你點知呢？」談到焦慮，作為岑建勳與劉天蘭女兒的「星二代」，9歲就在林子祥演唱會上唱《三人行》，有名師李宗盛指導，為陳奕迅唱和音兼在《DUO 世界巡迴演唱會》獨唱，Yoyo透露最大的焦慮竟是發台瘟，「我經常發惡夢在後台迷路，當我搵到路上台時，個show已經完；第二種惡夢是站在台上，當音樂響起，突然唔識唱那歌或忘記歌詞。」原來Yoyo曾經怯場到反胃作嘔，但很享受唱live，透過呼吸練習才練成今日的從容，「其實表演跟運動員相似，苦練十幾年，只等上台表演一首歌，要不斷累積經驗。」Yoyo原定於本月舉行演唱會，未公布已因疫情要延期，無法控制的未知，就與之共存。