仁美清叙主席程瑤率新一屆亞姐行善 拜師學整蘿蔔糕應節

農曆新年將近，「仁美清叙」主席程瑤 (Donna) 聯同一眾新鮮出爐亞洲小姐，包括三料冠軍陳美濤、亞軍張文婧、「最受傳媒關注獎」得主朱沛妍及「網絡人氣大獎」得主紀樂詩，日前到尖東一間酒店向中餐廳行政總廚拜師，為善事共同親手製作蘿蔔糕，以新年傳統廚藝送上關懷與祝福。

主席程瑤回憶起童年時光，她說：「整蘿蔔糕係一個情意結，回想起自己小時候的新年，很喜歡同嫲嫲一齊整蘿蔔糕，然後與隔籬鄰舍分享，大家一邊拜年一邊食蘿蔔糕，很有氣氛。」