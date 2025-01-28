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娛樂
2025-01-28 12:20:03

仁美清叙主席程瑤率新一屆亞姐行善 拜師學整蘿蔔糕應節

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仁美清叙主席程瑤帶領新一屆亞洲小姐學整蘿蔔糕。

仁美清叙主席程瑤帶領新一屆亞洲小姐學整蘿蔔糕。

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農曆新年將近，「仁美清叙」主席程瑤 (Donna) 聯同一眾新鮮出爐亞洲小姐，包括三料冠軍陳美濤、亞軍張文婧、「最受傳媒關注獎」得主朱沛妍及「網絡人氣大獎」得主紀樂詩，日前到尖東一間酒店向中餐廳行政總廚拜師，為善事共同親手製作蘿蔔糕，以新年傳統廚藝送上關懷與祝福。

主席程瑤回憶起童年時光，她說：「整蘿蔔糕係一個情意結，回想起自己小時候的新年，很喜歡同嫲嫲一齊整蘿蔔糕，然後與隔籬鄰舍分享，大家一邊拜年一邊食蘿蔔糕，很有氣氛。」

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程瑤聯同一眾新鮮出爐亞洲小姐，包括三料冠軍陳美濤、亞軍張文婧、「最受傳媒關注獎」得主朱沛妍及「網絡人氣大獎」得主紀樂詩拜師整糕。

程瑤聯同一眾新鮮出爐亞洲小姐，包括三料冠軍陳美濤、亞軍張文婧、「最受傳媒關注獎」得主朱沛妍及「網絡人氣大獎」得主紀樂詩拜師整糕。

眾亞姐在學習過程中相當興奮，冠軍陳美濤稱將會蘿蔔糕帶返給家人品嚐：「因為之前參選亞姐時非常忙碌，而家終於可以親手將心意榚點送比佢哋！」至於出生於南京的亞軍張文婧，則對蘿蔔糕較陌生，她笑著說：「我在南京的家鄉未食過蘿蔔糕，今次可以自己親手整，又係第一次以會員身份參與仁美清叙的活動，真係好開心。」

程瑤歡迎新一屆亞洲小姐加入「仁美清叙」大家庭，她提到：「今年的師妹當中，有碩士又有博士，也有在海外留學的佳麗，我相信以她們的學歷及活力，能為未來的慈善活動帶入新思維。」這次「仁美清叙」新年活動，所得之善長捐款將用於幫助有特殊教育需要的兒童、長者以及基層家庭，希望在農曆新年向他們送上溫暖。

這次「仁美清叙」新年活動，所得之善長捐款將用於幫助有特殊教育需要的兒童、長者以及基層家庭。

這次「仁美清叙」新年活動，所得善款將用於幫助有特殊教育需要的兒童、長者以及基層家庭。

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