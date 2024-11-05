仁美清叙｜程瑤開心晚宴順利舉行 莊韻澄大讚今屆亞姐質素高

由歷屆「亞洲小姐競選」佳麗組成的「仁美清叙」日前舉辦慈善晚宴「仁美心善15載」，出席嘉賓及善長人士超過二百多人，多名城中名人及藝人均有出席，包括：主席程瑤、顧問朱仲賢博士、秘書長莊韻澄、顏子菲、吳家樂、陸詩韻、林曉峰、李思捷、麥長青、黃建東、劉曉彤等等。晚宴更邀請到陳潔靈、梁釗峰擔當表演嘉賓，把現場氣氛推高到極點！

晚宴其中一個亮點, 就是今屆亞洲小姐競選全球大賽 (香港賽區) 候選佳麗初次與觀眾見面。16位穿上大方得體紅色晚裝的佳麗, 經過自我介紹及答問環節, 最後 7 號佳麗許詠詩先拔頭籌, 被在場評審選定為今屆亞姐第一個獎項「愛心小姐」，並由主席程瑤、趙曾學韞太平紳士及亞洲電視行政總裁魏來即場頒發。 這是「第35屆亞洲小姐競選全球大賽（香港賽區）」首個獎項。另一方面, 晚宴亦有拍賣環節, 共籌得六位數字善款 ，將作為「仁美清叙小學」助學以及社區公益活動慈善用途。

身為主席兼任今屆亞洲小姐大會顧問的程瑤, 感恩多年來支持「仁美」活動的善長仁翁及會員：「我15年來同『仁美』一起成長, 以服務社會為己任。慈善工作當中包括幫助基層家庭、 老弱婦孺、情緒病輔導、青少年助學, 包括中國以及柬埔寨等等。今次晚宴係比想像之中更加困難, 但係仍然要堅持去做。 到咗今晚我哋全場爆滿, 真心多謝你哋每一位嘅支持！」 雖然羅霖因為工作而未能出席晚宴，但也有拍攝視頻為各師妹打氣：「過去15年，我們所有亞姐的師姐師妹都很堅持地為大家做了很多慈善工作，在香港幫助了很多有需要人士在, 內地我們更興建了希望小學。多謝一路支持我們的善長仁翁，也多謝一班亞姐對行善的堅持！」