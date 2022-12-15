今年TVB離巢藝員逐個數 除咗余德丞／唐詩詠／鄭裕玲仲有邊個？

近年無綫鬧演員荒，唔少一線小生花旦，及服務多年嘅綠葉演員都選擇離巢，嚟到2022年都唔例外，有人選擇獨立發展，有人選擇轉行，亦有人選擇移民，而家就同大家盤點一下今年嘅「脫無者」啦！

余德丞

前TVB力捧上位小生余德丞（Dickson），5月突然宣佈已離巢，與TVB結束8年賓主關係。余德丞回復自由身後，擔任電台節目客席主持、經營個人影片頻道及喺Now TV擔任今屆世界盃嘅評術員等等，工作接踵而來。

鄭裕玲

現年65歲嘅鄭裕玲（Do姐）喺無綫效力44年，多年嚟拍劇、擔任司儀及主持無數，絕對係TVB鎮台之寶之一。不過佢喺10月電台節目開咪時，承認與無綫結束44年賓主關係。回復自由身嘅Do姐，除咗將會到HOY TV與前TVB高層余詠珊合作拍攝旅遊節目之外，佢仲為ViuTV人氣男團ERROR成員193郭嘉駿處女下海客串新歌《越州公路193》MV。

唐詩詠

2003年加入TVB嘅唐詩詠，2017年憑《不懂撒嬌的女人》飾演Cherry一角榮升視后，攀上事業高峰。近年唐詩詠屢次傳出離巢消息，直至今年佢宣佈離開效力近20年嘅TVB，並與恩師甄詠蓓合作轉攻舞台劇。

章志文

章志文喺2000年回流香港並入讀第13期無綫藝員班，畢業後便加入無綫拍劇、做主持及司儀工作，去到今年三月佢正式約滿無綫，並月舉家移民加拿大過新生活，離開效力22年嘅TVB。

陳嘉佳

「細細粒」陳嘉佳憑TVB劇集《老表，你好嘢！》及《老表，你好Hea！》為人熟悉，近年長駐內地發展，好少拍攝香港劇集。喺今年離巢後，佢主力喺抖音專心做直播帶貨及吃播KOL，不時上載狂飲狂食嘅影片，深受內地網民歡迎。

黃嘉樂

今年榮升人夫嘅黃嘉樂，入行至今拍攝多套劇集，更有「御用細佬」之稱，經過20年嘅時間終於為新劇《法言人》擔正做男一，不過喺12月頭佢無預警宣布離巢效力21年嘅TVB，並話「跳岀舒適圈，尋找更多機遇，迎接未來更多挑戰，期待一個全新的自己」。

除咗以上幾位之外，其他「脫無者」包括岑杏賢、蕭徽勇、張名雅、吳業坤、張明偉、程皓、郭田葰、趙樂賢、陳約臨、簡淑兒、何佩珉、楊柳青、李豪、何佩珉、Ben Sir歐陽偉豪、黃心穎、鍾煒喬、張達倫、梁凱晴、王梓軒、​​麥明詩、梁百川及司徒暉等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載