今期睇咩戲好？闔家辣 ／ 迷你孖媽／伊朗式審判

▲闔家辣

新冠疫情爆發，戲院、健身中心關閉，食肆無晚市；很多打工仔「被no-pay」，不過Coba (呂爵安 飾)竟然發掘了一個商機！ 本為音樂節搞手的Coba因疫情關係被逼在家工作，每日與家人困獸鬥；的士佬老豆Alan (鄭中基 飾)冇工開終日無所事事撩交嗌，媽咪Rita (梁詠琪 飾)日刴夜刴做辣椒醬，人聲刀聲煩過唐三藏唸經聲！直至一次聽見朋友大讚媽咪的手工辣椒醬美味無窮，Coba便靈機一轉，說服父母一起製作辣椒醬在網上平台出售「做老闆」！豈料，疫情持續，在家吃飯成為新常態，辣椒醬生意越做越有，Coba一家應接不暇。就連跳舞群組姑媽Wendy (吳君如 飾)也在完成隔離後，馬上加入幫手整辣椒醬！

賣點︰大熱天時睇賀歲片，著長袖衫放暑假，人生冇乜幾可！咁當然想睇Edan面對幾大喜劇前輩面前表現如何啦。

▲迷你孖媽

外婆病逝後，八歲的奈莉隨父母回到故居收拾遺物，母親卻因傷心過度不告而別。與父親一同被留下的奈莉到處探索故居四周，在小樹林中尋找母親兒時所建的樹屋。在那裡，她遇到了一個同齡玩伴，開展一段親密而短暫的友誼，更意外發現她有著與母親相同的名字……

賣點︰呢期咁多大片，自然需要呢類治癒系電影。沉重的話題，但有2位小演員中和了苦澀。

▲伊朗式審判

丈夫被含冤處死，單親媽媽米娜艾貝利 (瑪莉恩莫哈旦 飾) 無法接受官方冷漠用金錢應對，打算自行到法院上訴。與此同時，一個男人出現在她家門前，自稱是丈夫舊友。男人對她無微不至，兩人發展出一段微妙的關係。然而，她不知道男人的善意背後藏著能毁她一生的謊言。

賣點︰雖則以伊朗為背景，但有很多關於公義、宗教、人性、社會的思考點，同樣令香港觀眾輾轉反側。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載