今期睇咩戲？七人樂隊／心裏美／鬼咒／智理想情人／決戰江陵

七人樂隊

七個不同風格的導演，各執導一個故事，史無前例合奏出一個情懷滿溢由五十年代至未來的香港故事。 《七人樂隊》全片用菲林拍攝，是一部向菲林拍攝年代致敬的電影。杜琪峯也希望透過今次七個導演的合作，將他們那一代香港導演無分門派的合作精神，啓迪並鼓勵到年青一代電影人。

賣點︰未必係各位大導最優秀之作，但應該係香港電影史上相當重要嘅一套戲。個人最喜愛杜琪峯嘅《遍地黃金》同林嶺東嘅《迷路》。

心裏美

補習天王何sir (王浩信 飾)，被「算死草」校長李龍基 (吳岱融 飾) 視為皇牌。傳統中學教師Miss Lee (余香凝 飾) 不滿何sir教學方法離經叛道，二人甫碰面就擦出激烈火花。之後何sir追求Miss Lee慘吃檸檬！復悉Miss Lee為李校長親女，童年目睹慈母遭嚴責後身亡，遂深恨乃父。何sir衝破難關，續追求Miss Lee，且不忘彌補她與李校長的親情。Miss Lee有遺傳性心臟病，加上過勞，性命危殆！又為春風化雨強行出院…李校長舐犢情深，惡劣天氣下駕車往接，遭逢意外，傷重而亡。而Miss Lee痊癒出院，身上卻複刻亡父影子，由是尋找原因，追憶往事，真正瞭解乃父生平，拆解多年恩怨。

賣點︰浸大出品，支持新一代。

鬼咒

改編自越南家喻戶曉都市靈異怪談，劇情描述夜半三更，三五好友齊聚在家中聊鬼，三段駭人聽聞的都市傳說相互交織，揭開東南亞最邪最猛國家之一: 越南的靈異鬼宇宙... 第一段為招牌甘蔗女郎海報故事，背後竟是人氣女星的悲慘命運；第二段是過氣馬戲團魔術師，因為替孩子變魔術後，開始遇見各種離奇現象；第三段是一名能夠通靈的女子，受託去尋找亡者的遺體，卻因此被鬼魂糾纏...

賣點︰等同試食唔同東南亞菜式，未必啱口胃，但不妨開吓眼界。本來另一目的係睇吓越南女仔，結果被其他恐怖畫面嚇親miss咗。

智理想情人

研究古文字的學者艾瑪為了經費，不惜答應上司試用機械人公司為她度身訂造的AI 「完美情人」三星期。機械情人湯靚仔斯文，一口優雅英式德語口音，完全是她的夢中情人。但艾瑪根本無心談戀愛，何況面前的根本不是真人！理性的她本來對湯的浪漫招數絕緣，但湯在她失落時不離不棄陪伴，竟令她開始動搖……被程式設定的愛，會變成真愛嗎？瑪倫艾格演繹外表堅強、內心脆弱的女子，勇奪柏林影展首個不分性別的「最佳主角銀熊獎」。

賣點︰比起其他「愛上機械人」嘅作品更到位思考人／機械、愛／需求、人工智能／人性二元分界問題。中女們要睇，記得帶定暖水壺披肩入場。

決戰江陵

韓國江陵市最大的犯罪集團老大計劃建造亞洲最大的度假村。他最受信任的手下吉石（劉五性 飾）過著舒適的生活，每天執行老大的任務，對他忠心耿耿。敏錫（張赫 飾）是來自首爾的年輕黑幫老大，有頭腦和野心，決定跳槽從事度假事業，建立自己的勢力。敏錫以各種暴力和詐欺手段獲得了度假村，導致吉石的幫派處於危險中，於是吉石決定展開復仇……

賣點︰好耐冇港式黑幫片睇，呢套韓國作品繼承到港式味道。因為韓劇《紅丹心》令張赫再度彈起，佢都可以話係韓片攻港嘅見證之一，當年《火山高校》佢仲係演高中生，而家已經係演大佬啦，嗚呀！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載