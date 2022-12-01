今期睇咩戲？五腥級盛宴／殺神夜／肌智整容大叔／分貝恐襲／巴黎聖母院：火海奇蹟／百花

五腥級盛宴

Hawthorn，一家位於西北太平洋小島上的著名隱世餐廳、由享譽國際的星級廚神Julian Slowik（賴夫費恩斯飾演）主理。餐廳備受全球追捧，訂位長滿，一位難求。這晚有幸成為座上客的包括廚神頭號粉絲Tyler（尼古拉斯侯特飾演）和女伴Margot（安雅泰萊采兒飾演）、著名食評家和編輯、電影紅星和助手、有錢夫婦常客，以及年青才俊。他們乘搭專船來到與世隔絕的餐廳，滿心期待一頓五星級盛宴。不過，隨著一道又一道精緻菜式上枱，餐廳氣氛卻愈來愈古怪。原來廚師發辦的不只是菜式，還有每位食客的生死……

賣點︰就好似去食Omakase，你估到啲又估唔到啲，有驚喜有精彩當然亦有「吓，咁咋？」嘅時刻。比Omakase好，因為即使唔buy，你都只係蝕一百幾十，出面有啲「餓媽」千幾蚊位食完一肚火……

殺神夜

平安夜，唔只係聖善夜、失身夜，仲可以係…驚心爆血夜！一班僱傭兵喺果晚入侵有錢人家大宅，並將屋企內老幼禁錮成為人質。佢哋千算萬算，計漏咗呢個普天同慶大日子嘅最強戰鬥員：聖誕老人，唔再做一個人見人愛嘅聖人，隨時瞓身反擊！

賣點︰好適合細路嘅故事，但係完全適合細路欣賞。聖誕片故事居然仲可以咁行（行路個行），另一種「睇得開心」嘅佳節片，笑位竟然係見到用聖誕裝飾打爆壞人……

肌智整容大叔

極具生意頭腦但游手好閒的地膽大國（馬東石 飾），意外認識了技術高超但被釘牌的整容醫生智友（鄭敬淏 飾），二人一拍即合，雄心壯志的大國勢要改寫韓國整容史！憑著打滾多年的社交手腕，大國成功接通黑白窿路，整容醫院不僅迅速爆紅，更衝出國際吸引外國人來組團換臉。當他倆的整容帝國如日中天時，背後卻有人對他們的生意虎視眈眈...成功令無數醜女改寫命運的大國，今次能否幫自己大翻身？

賣點︰誠實地將整容呢個標籤當成主線，韓式瘋狂喜劇越來越好玩。

分貝恐襲

前海軍副艦長姜度永(金來沅 飾)，因潛艇意外失去隊友而患上創傷後遺症，縱使被冠以國家英雄的稱號，仍是充滿罪惡感他亦承受著備受家人冷待的煎熬。 某日度永接獲一神秘電話，恐嚇說當分貝達到某程度球場就會被炸毀，在關鍵時刻，度永拯救了無辜性命，恐怖份子繼續意圖製造其他傷亡，對象包括他的妻女，為免傷及無辜，他要與時間競賽... 與此同時，埋藏在海底深處的秘密重新浮現...

賣點︰韓片另一類撚手之作－動作片。30年前《生死時速》唔俾巴士慢過60咪，今次係玩噪音分貝唔淮嘈。戲院好應該有類似裝置，邊個一邊睇戲一邊講嘢都應該……

巴黎聖母院：火海奇蹟

2019 年4 月15 日，巴黎聖母院發生大火，震撼世人。陰差陽錯，星星之火迅速蔓延，教堂結構、維修工程及擠塞交通，令救火行動困難重重，眼看屹立850 年的聖母院大教堂即將被烈焰吞噬，聖物耶穌荊棘冠亦被困教堂之內，英勇的消防員、警方、聖母院建築師、策展人及神父只能與時間競賽，面對考驗勇氣與信仰的無情大火，誓要拯救聖母院大教堂及當中的珍貴文物。

賣點︰古跡焚毀只係故事背景。主菜係災難面前，人點樣力挽狂瀾？大時代之下，每個人都可以係救火英雄。

百花

葛西泉（菅田將暉）在唱片公司工作，他的母親百合子（原田美枝子）則在鋼琴教室當老師，因為過去發生某件無法忘懷的事件，母子二人內心一直抱有芥蒂。然而某天泉發現母親的言行不對勁，最終被確診為阿茲海默症，於是泉決定陪伴母親，找回他們母子間的感情。

賣點︰最重要的通常最易失去，拎定紙巾。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載