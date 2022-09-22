今期睇咩戲？別擔心親愛的／神探伽俐略 沉默的遊行／鯊餌／北海浩劫

別擔心親愛的

雅麗（科倫絲佩芝）與積（哈利史泰敖）住在夢寐以求的「勝利社區」，企業家兼人生教練法蘭克（基斯派恩）將這片不毛之地變成實驗性小鎮，致力為居民提供奢華無憂的美滿生活；那邊廂住在這裡男人都效力於他，替公司最高機密的「勝利計劃」研發革新物料，妻子們必須謹言慎行，並對「勝利計劃」毫不懷疑地信從。充滿自信、主見十足的雅麗，慢慢意識到美麗表象之下，彷彿埋藏著無底深潭的邪惡秘密，她忍不住質疑「勝利計劃」及背後動機。為了揭開真相，雅麗願意付上多大代價？完美人生湧現裂痕，她怎樣才會過好應得的生活？

賣點︰Olivia Wilde塑造出一個漂亮而恐怖嘅世界，但係最想睇嘅都係近年冒起嘅Florence Pugh，同埋轉型中嘅Harry Style。

神探伽俐略 沉默的遊行

一名女高中生突然失蹤，三年後突然被發現陳屍在某處燒毀的廢墟。此案的頭號嫌疑犯曾捲入一樁兇殘的少女命案，當時卻因為證據不足而無罪釋放。這次他重施故技，再次憑狡猾的策略獲判無罪，甚至回到女高中生生前居住小鎮，令整個社區彌漫着仇恨的氣氛。 而在秋祭遊行的那天，離奇命案再次在小鎮上發生，偏偏每個嫌疑犯都有不在場證明，破案難度極高。找出真兇的重任落在天才物理學家湯川教授（福山雅治 飾）身上，這次他與拍擋內海薰（柴崎幸 飾）及草薙俊平（北村一輝 飾）再次合作，到底這三人組能否再破奇案？

賣點︰今個禮拜繼續有日本推理片，原來福山雅治x柴崎幸嘅伽俐略組合都有9年冇出現。點解福山雅治可以keep得咁好？

鯊餌

五名年輕人到海邊渡假狂歡，並偷了水上電單車出海，但樂極生悲，兩艘水上電單車意外相撞，更有人重傷骨折！被困茫茫大海，五人能夠依靠的，只有一艘水上電單車！正當他們設法返回岸上之際，視人類為獵物的嗜血狂鯊，突然撲向他們，大口噬咬！爆血、斷肢、恐懼襲來；倖存者唯有榨盡求生潛能，以血肉之軀與狂鯊搏鬥…到底最後誰可逃出惡魔血口？

賣點︰由《大白鯊》到《鯊海22小時》，一見到大海＋鯊魚呢個組合都知一定驚驚，甚至誇得幾好笑。老餅題 － 有冇人見到個戲名就諗起「莎莉，多謝你」？然後電影公司真係搞「睇《鯊餌》食莎莉」嘅促銷活動……

北海浩劫

1969年平安夜，挪威政府宣佈了一個將永遠改變當地的消息 ─ 位處北海的Ekofisk被發現蘊藏世界最大之一的離岸石油量，挪威隨即進入了黑金時代，五十多年的採油歷史改變了整個挪威。 一日，挪威某座近海的鑽油台突然爆炸沉沒，科學家們試圖找出事故發生原因，卻駭然發現這只是一連串毀滅性災難的開端……究竟北海是挪威源源不絕的金礦，還是無意中成為毀滅世界的武器？

賣點︰一個好荷里活嘅題材，由挪威電影人拍攝會係點？寓意好明顯，太依賴化石能源有幾大件事？你睇而家德國對住俄羅斯個款就知。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載