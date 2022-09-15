今期睇咩戲？命懸2000呎／一路瞳行／失衡凶間／荒野謎屍／電影版 99.9 不可能的翻案／355：諜影特攻／娜娜的逝水年華

命懸2000呎

愛玩極限運動的Becky因目擊丈夫Dan失足墮崖身亡，事隔一年仍無法擺脫陰霾，好友Hunter決定邀請她出遊散心，挑戰攀爬2000呎高的B-67電視塔，Becky幾經考慮後最終答允。豈料當天爬到最高點後，梯子突然意外鬆塌，二人慘被困在空無一物的塔頂，瞬間墮入一場孤立無援的半空困獸鬥！眼前既無去路，亦無救兵，她們必須憑著冷靜和智慧，利用身上僅有的物資，求存並且逃生，否則只有死路一條……

賣點︰早排寫文介紹睇資料時已經勁期待，果然冇失望，睇到手心冒汗！小本經營，兩個女人一座塔，砌出100分鐘心跳加速，唔駛又鬼又爆炸又血流成河都夠緊張。

一路瞳行

擁有一雙明眸的芷欣，父母卻都是全失明人士。經常向父母描述身邊事物，讓芷欣育成天馬行空的想象力和繪畫的天賦。芷欣父母雖然失明，但生性積極樂觀，寧以自己一雙手撐起一頭家。芷欣小時候未識人間疾苦，與父母相處融洽溫馨。但日漸長大，芷欣認識到自己家庭的非一般，亦開始感受到旁人異樣目光。而母女二人磨擦漸多，母女終爆發一次大衝突，芷欣憤然離家，亦令二人解開心結。父親全力忘我爭取公義期間突然暈倒，一家人又再一次面對人生重大考驗…

賣點︰今年係港產片大年，大片、喜劇、偶像片、小品愛情以外，又點少得呢種正能量社會關懷之作？小紅姐演失明母親，應該再次預約金像獎影后候選位置。

失衡凶間

唐樓、商場、暗角位呢啲空間雖然熟悉，但有無試過喺經過時心寒寒？ 當怪事接二連三出現時，你要知道最大嘅恐懼其實唔係源自身處嘅空間，而係存在喺我地嘅內心深處。

賣點︰好嘞，連港式驚嚇片都有埋，今年真係將香港電影耍家類型儲齊一套。以熟悉嘅環境營造獨有驚嚇效果，3個單元之中有2位唔多見樣嘅演員賣力演出，請向鍾雪瑩及麥詠楠鼓掌。

荒野謎屍

在北卡羅萊納州的一個沼澤，由於家人的離棄，敏感卻又個性堅韌的奇雅一邊探索著沼澤的生態，一邊獨自成長。多年來，有關「沼澤女孩」的流言在小鎮滿天飛，奇雅不被鎮上的人接納，受到孤立的她變得與人隔絕。直到遇上兩名男子，她漸漸敞開心扉，並嘗試重新走進這個對她來說全新的世界… 但隨著其中一名男子的死亡，奇雅成為眾矢之的，不但將隱居荒野的她放到眾人眼前，更被指控為殺人兇手！隨著深入的調查，案情變得更錯綜複雜，更有可能將許多不為人知的事情揭露於人前… 一直孤身一人的奇雅該如何面對，真相又是甚麼？

賣點︰同樣係懸疑片，但係轉去同《失衡凶間》完全唔同嘅空間同年代，睇預告片咁多「掩掩揚揚」就知結局有幾估唔到。

電影版 99.9 不可能的翻案

總是追求事件真相，並將多起看似99.9％不可能逆轉的事件以無罪翻案的律師深山大翔（松本潤 飾），任職於斑目法律事務所刑事案件專門室，與成為新所長的佐田（香川照之 飾）、新人律師穗乃果（杉咲花 飾），天天面對不同的案件。 某日，他們接到一起15年前發生的「天華村毒紅酒事件」相關委託，與這起事件有關的神祕律師南雲（西島秀俊 飾），與她的女兒繪理（蒔田彩珠 飾），究竟是敵是友？深山等人來到天華村，遇見了名為守（道枝駿佑 飾）的青年，一邊接受他的幫助一邊徹底調查15年前的案件。看似找到可以翻案的關鍵、在眾人以為可以奇蹟大逆轉時，卻發現那是被人巧妙設下的陷阱…。 只追尋事實的深山，沒想到這次將判決出冤罪？斑目法律事務所將迎來最大的危機！究竟深山等人能否找出0.1％的事件真相呢—？

賣點︰同名日劇電影版，有近年多咗演出機會嘅西島秀俊，亦有應該日後會冇咩演出機會嘅香川照之……

355：諜影特攻

足以毀滅世界的秘密武器落入跨國犯罪組織手中，CIA特工梅絲（謝茜嘉謝西婷 飾）必須聯同另外三名國際特務，以身犯險方可解除危機。然而，她們除了要對付擁有強大火力的敵人之外，還有一名神秘女子暗中監視她們的一舉一動…世界危機一觸即發，環球激戰巴黎、倫敦、柏林、摩洛哥、上海，殺出特務新傳奇！

賣點︰集齊五大國際級女星，個個當打之年。個project喺康城曝光之時，范冰冰仲係范爺，口罩都係用來看吓門口，去英國係因為旅行。到拍完、上畫，中間呢4年，個世畀已經天翻地覆了。

娜娜的逝水年華

愛人生死未卜，娜娜守住內心秘密，即使已再婚，嫁入豪門當繼室，仍反覆夢見動盪歲月家破人亡往事。爪哇似水年華，她努力扮演少奶奶角色，卻發現丈夫有了外遇。情敵碰頭，一直壓抑焦慮的娜娜，竟發現對方親切可信。

賣點︰電影公司選取了影評呢句「如王家衛遇上阿彼察邦」真係有良心而且準確，想要一次南洋懷舊歷程的話應該唔會失望。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載