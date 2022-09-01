今期睇咩戲？孤疑前傳／獸獵／三千年的渴望／一日，在片場打雜的我，俾老細叫去做導演／惡的序章／拜金女王的性愛派對

孤疑前傳

揭開不老女孩成魔之路，心寒升級再反轉！被困愛沙尼亞「薩仁精神病院」的艾絲特，以精心計劃逃離病院後，假扮一個富裕家庭的失蹤女兒，被送到美國與家人團聚。然而，母親綽莎逐漸發現艾絲特行為古怪， 令她心生懷疑；加上一名警探的多番追查，艾絲特的真實身份面臨暴露的危機！到底艾絲特會如何遇神殺神，一步步走向惡魔之路？

賣點︰戲中女孩不老，但搵返《孤疑》嘅童星Isabelle Fuhrman以25歲之齡再演魔性女孩Esther，更creepy，更心寒。

獸獵

喪妻不久的尼特（艾迪斯艾巴）懷著追憶心情，帶同兩位女兒，回到當初跟太太邂逅之地南非，參加一個計劃已久的野生動物保護區自駕遊。這旅程由動物學家馬田（沙杜高柏）計劃，然而這趟「治癒之旅」，卻演變成被一隻舐血獅王窮追猛噬的野外生死鬥！為了家人，尼特只能誓死一戰。

賣點︰世上最性感男人Idris Elba，90分鐘腎上腺素高低起伏，情侶入場各取所需。

三千年的渴望

學者艾莉菲亞 (蒂達史雲頓 飾) 在伊斯坦堡出席學術會議期間，竟然遇到一個法力無邊的精靈 (艾迪斯艾巴 飾)，願意為她實現3個願望以換取自由。但理性的艾莉菲亞知道童話故事入面所有的願望都要付出沉重代價，精靈就用自己過去幾千年的奇幻經歷令雅勒西雅迷到氹氹轉。最後，她究竟許了甚麼願望?

賣點︰Mad Max導演George Miller新作，仲要有Tilda Swindon同同自己打對台嘅Idris Elba。奇幻而且估你唔到嘅浪漫，不過我都係想睇新一套Mad Max多啲。

一日，在片場打雜的我，俾老細叫去做導演

一日，在片場打雜的我，俾老細叫去做導演

在全球電影人都視之為尋夢樂園的拉里活，熱愛電影的宅男吉恩（許賢 聲演）加入了龐波小姐（Jessica 聲演）的電影製作公司，成為她的助理。龐波小姐身為電影大亨之後，在拉里活有著呼風喚雨般的能力，吉恩日常為她開車、買甜點，只要能接觸著電影就令他心滿意足。一日，龐波小姐將一直在打雜的吉恩召來，請吉恩將她費盡心血寫的劇本拍成電影，更找來影帝級人馬及天才女新人演出，吉恩雖然猜不透龐波小姐的用意，但一場瘋狂的電影拍攝之旅即將在吉恩面前展開，在沒有退路的情況下，吉恩只能為電影燃燒生命，全力奔跑！

賣點︰暑假完，亦即係好多學生投入社會嘅開始，收工睇完個人會熱血返些少。平時都係對住個mon聽到試當真許賢同Jessica把聲，今次喺戲院聽佢地配音，好超現實。

惡的序章

孤獨青年阿尼終日遊蕩街頭，在社區裡惹事生非，為引人注意做出不少出格行為，惹來鄰居異樣目光。母親管教嚴厲卻弄巧成拙，父親溺愛無度卻變相縱容，讓阿尼更肆無忌憚。直至他遇見年華消逝、身家雄厚的古怪女子海倫，以為覓得知音相伴，其實是一步步種下惡根，釀成更大悲劇，令阿尼的人生逐漸走向不可挽回的境地。

賣點︰改編自真人真事重案﹐唔易消化嘅一套戲，因為眼見災難一步一步臨近，但各人都欲救無從。Caleb Landry Jones奪得康城影帝之作，瘋而不狂，厲害。

拜金女王的性愛派對

野心勃勃的年輕女孩艾咪，追逐星夢多年未有成果，轉為從事陪酒小姐；更靠著高明手段，勾搭上富有男子山姆，變成東歐首席賣淫中介，專門招募選美小姐與模特兒參加派對，貼身服務政商界名流。然而，在巨額金錢的誘惑下，圈子中相繼出現嫉妒鬥爭，這個浮華世界開始出現陰暗面。

賣點︰80年代港產片常見嘅juicy題材，啲富商真係咁靚仔？

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載